【セール】 バーバリー　カードケース　黒 名刺入れ/定期入れ

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☆新品未使用ですが、自宅保管でありますことご理解のうえご購入ください。

商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 新品、未使用

○紙袋もお入れします（少しシワ等あります。）。○最後の写真の一式お送りします。☆新品未使用ですが、自宅保管でありますことご理解のうえご購入ください。

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