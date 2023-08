ナイキ ダンク ロー "節分" 27.5㎝

Nike Dunk Low "Setsubun"

新品未使用

SNKRSにて「SNKRS CAM」

Nike.comに現れた画像をスキャンすると購入できました。

スニーカーズ限定アクセス購入

ダンボールへ入れて発送致します。

無言購入OKです。

以下引用

日本の伝統行事である"節分"にちなんだ新作モデル

"節分"をテーマにした今作は、アッパーをブラウン、ベージュ、パープルで構成。注目すべきは日本の芸術が垣間見えるインソールで、江戸時代の浮世絵師・歌川国芳による『金太郎が豆まき』がプリントされている。踵部分に記されている"魔滅"は魔を滅する節分の豆を意味しており、ヒール横には鬼が刺繍された日本仕様のディテールとなっている。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

