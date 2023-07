【数々のアワードを受賞】 【セット】STONE ISLAND ロンT +パンツ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

●ブランド

●サイズ

XXLサイズ

●採寸

肩幅49

身幅59

袖丈62.5

身丈72.5

※素人採寸なりますので、多少の誤差はあるかと思いますが、ご了承下さい。

平置きでのサイズになります。

●色

ブラック

※カメラや反映されにくいお色の関係で実物とは多少異なる場合がございますのでご了承お願い致します

●状態

表面に白くなってる所があり、

少し使用感がございます。

※ 細かい状態などは画像にて参照下さい。

中古品ですのでユーズド感が若干ございます。ご理解の上ご検討ください。

気になる所などあれば写真追加致します。

状態などで返品は行いませんので、ご了承の上購入お願い致します。

●その他

※気になる事があればコメント下さい。

※古着になりますので、

ご理解いただいた上で早い者勝ちでお願い致します!!

※発送方法は一番最安値の方法で発送致します。

宜しくお願い致します。

※こちらは中古品になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ストーンアイランド 商品の状態 やや傷や汚れあり

●ブランドSTONE ISLAND●サイズ XXLサイズ●採寸肩幅49身幅59袖丈62.5身丈72.5※素人採寸なりますので、多少の誤差はあるかと思いますが、ご了承下さい。平置きでのサイズになります。●色ブラック※カメラや反映されにくいお色の関係で実物とは多少異なる場合がございますのでご了承お願い致します●状態表面に白くなってる所があり、少し使用感がございます。※ 細かい状態などは画像にて参照下さい。中古品ですのでユーズド感が若干ございます。ご理解の上ご検討ください。気になる所などあれば写真追加致します。状態などで返品は行いませんので、ご了承の上購入お願い致します。●その他※気になる事があればコメント下さい。※古着になりますので、ご理解いただいた上で早い者勝ちでお願い致します!!※発送方法は一番最安値の方法で発送致します。宜しくお願い致します。※こちらは中古品になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。

