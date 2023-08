ルブタンのスニーカーです!

サイズは39で約24㎝です!

数回使用しておりますがソールは

比較的綺麗かと思います!

靴底にゴムがついたような汚れが

ございますので、気になる方は

ご購入お控えくださいm(_ _)m

お揃いのショルダーバッグも別途出品

しております♪セットでいかがでしょうか?

ルブタンのスニーカーです!サイズは39で約24㎝です!数回使用しておりますがソールは比較的綺麗かと思います!靴底にゴムがついたような汚れがございますので、気になる方はご購入お控えくださいm(_ _)mお揃いのショルダーバッグも別途出品しております♪セットでいかがでしょうか?

