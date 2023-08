ma-1 ブルン

18AW、レザー切り替えのボンバージャケットです。

レザーがレイヤードされたようなデザインになってます。

サイズ感もいい感じにオーバーで上品に着れます。

本物の羊毛とレザーを使用しており、定価がとても高いです

定価359,640円

サイズ表記身幅 肩幅 袖丈 着丈

M 62cm53cm67cm66cm

カラーグレー シルバー

素材ナイロン100%、(裏地)キュプラ100%、(裏地2)綿100%、(中綿)ポリエステル100%、(部分)綿90%、ナイロン8%、ポリウレタン2%、(部分)羊革

着用シーズン秋冬

原産国イタリア

参考価格

開閉ダブルジップ

ポケット有無あり

ポケット外ポケット:2、内ポケット:1

カラー···グレー

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オーエーエムシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

