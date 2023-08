期間限定値下げ中 おまけ付き! TWICEのジョンヨンちゃんメインのトレカ、ラントレ、特典、缶バッジ、うちわセットです。

画像に写っているもの全てセットです。

ラントレは約90枚あります。

世界に数百枚しかないTWICE Celebrate ジョンヨン ソロトレカ ハイタッチ券もお付けします。

出周りも少なくレアだと思います。

ハートスリーブは付きません。画像のCelebrateトレカケースも一緒に発送致します。

トレカはとても綺麗な状態です。

24時間以内に発送致します。

TWICE

ナヨン

ジョンヨン

モモ

サナ

ジヒョ

ミナ

ダヒョン

チェヨン

ツウィ

トレカ OMT One More Time

Candy Pop Wake Me Up

Twice Land TwiceLand BDZ #Dreamday

#TWICE2 TWICE2 HappyHappy

Breakthrough Twaii's Shop &TWICE

TWICELIGHTS Fanfare ALOHA TWAII'S TWICE

TWICE JAPAN OFFICIAL FANCLUB Yes or Yes

TWICEJAPANOFFICIALFANCLUB Feel Special

Likey Twicetagram TT Merry&Happy Heart Shaker

Signal Like OOH-AHH CHEER UP

What is Love? Dance The Night Away MORE FANCY TWICEZINE TWICE チェキ

クリスマスエディション CHRISTMAS EDITION Celebrate

うちわ ラブリー TWICEアルバム TWICEグッズ twice まとめ売り TWICE まとめ売り TWICEセット 缶バッジ トートバッグ #TWICE #ナヨン #ジョンヨン #モモ #サナ #ジヒョ #ミナ #ダヒョン #チェヨン #ツウィ トレカ コンプリートセット シーグリ メッセージカード コースター ポスター CD DVD アルバム ハイタッチ券

ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

