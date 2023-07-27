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一番人気物 Go Pro Hero5 Black ビデオカメラ

商品の説明

GoPro HERO5 BLACK
GoPro HERO 10 フルセット

美品　Panasonic miniDVビデオカメラ　NV-MX5000 ②
・グライダーからの空撮用に撮影しましたが、子供が産まれて中断したため出品します。
❁釣り名人様専用❁

【美品】JVC ハイビジョン防水ビデオカメラ Everio GZ-B800
・付属品は写真の通りです。箱はありませんが、水中用ケースやガラス用の吸盤など非純正のアクセサリをお付けさせていただきます。
HC-VX985M Panasonic 4K ハンディ ビデオカメラ ブラック

Insta360 one X2 360°カメラ
・中古品であり、細かなキズなどがあります。また撮影動作には問題ありませんが、wifiでの接続が繋がりません。データはカードリーダー経由で問題無く移行出来ていますが、ご理解いただいた上でご購入いただけますと幸いです。
miniDVのダビングに！ SONY ビデオカメラ HDR-FX7

GoPro HERO9 BLACK CHDHX-901-FW microSD付

【商品名】 Insta360 ONE X2
GPS機能対応有
美品 bmpcc4k ブラックマジック　スモールリグセット
HDMI端子数(新): 1
Go Pro HERO11 Black 新品未使用　5年保証付
OUTDOOR FUNCTION: 防水対応
ビデオカメラ　Canon ivis hf r62
USB有無種類: USB2.0
HC-W590MS-T
VIRTUAL REALITY: NO VIRTUAL REALITY
Cano 70d + EF 18 - 55 Mm
WIFI CONNECTIV.: WIFI EMBEDDED
美品　DJI OSMO Pocket 2 creator combo
color: GRAY
GoPro HERO7 BLACK セット販売
バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池
DJI Action 2 Dual Screenコンボ　美品
メモリカード対応種類: microSDXC
HC-VX980M 4k ビデオカメラ　ジャンク
モニタ有
【値下げ】GoPro HERO5
動画圧縮方式: MPEG4
DJI OSMO POCKET(初代) ＋ 専用広角レンズ
動画記録画素数: 4K
[美品] 4Kハンディビデオカメラ Sony ソニー FDR-AXP35
手ぶれ補正機能有無・種類: 電子式
ソニー⭐️ビデオカメラ⭐️ハンディカム⭐️DCR-VX1000⭐️ジャンク品⭐️訳あり
静止画撮影機能有
ハンディーカムとステーション
静止画有効画素数・クラス別: 1151〜1250万画素

Insta360 GO 2 32GB USBパワーマウント・充電ケースカバー付

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

ゴープロ GoPro HERO11 Black 新品未開封

SANYO DMX-CS1(S) （箱、説明書、付属品有）

美品！RICOH GR IIIx

アクションカメラ　ジェネレーションプロ
GoPro HERO5 BLACK・グライダーからの空撮用に撮影しましたが、子供が産まれて中断したため出品します。・付属品は写真の通りです。箱はありませんが、水中用ケースやガラス用の吸盤など非純正のアクセサリをお付けさせていただきます。・中古品であり、細かなキズなどがあります。また撮影動作には問題ありませんが、wifiでの接続が繋がりません。データはカードリーダー経由で問題無く移行出来ていますが、ご理解いただいた上でご購入いただけますと幸いです。GPS機能対応有HDMI端子数(新): 1OUTDOOR FUNCTION: 防水対応USB有無種類: USB2.0VIRTUAL REALITY: NO VIRTUAL REALITYWIFI CONNECTIV.: WIFI EMBEDDEDcolor: GRAYバッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池メモリカード対応種類: microSDXCモニタ有動画圧縮方式: MPEG4動画記録画素数: 4K手ぶれ補正機能有無・種類: 電子式静止画撮影機能有静止画有効画素数・クラス別: 1151〜1250万画素

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

一番人気物 Go Pro Hero5 Black ビデオカメラ

49分钟前

一番人気物 Go Pro Hero5 Black ビデオカメラ

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

d17044d68fc

 1709

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

d17044d68fc
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