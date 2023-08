【在庫あり】 トブンダ JSET-424 トライフィット バッグ付 フレックスR ゴルフセット クラブ

ご覧いただきありがとうございます。

ご覧いただきありがとうございます。TOBUNDA TRYFIT Mizunoトブンダ トライフィット ゴルフセットフレックスR バッグ付き おまけ付き♪^_^大変お得な初心者向け11本ゴルフセットです⛳️ー詳細ーTRYFIT TOBUNDA■ドライバー 11.5°Fujikura AiR Speeder オリジナルカーボンシャフト(グリップは握り痕がありグリップ劣化していますので、交換してご利用をおすすめします)■フェアウェイウッド #5/19°VT 502-f オリジナルカーボンシャフト■アイアン #5,6,7,8,9,P,A,S 8本セットFujikura EXSILT TOUR 5242Mオリジナルカーボンシャフト(#AのみN.S.PRO 950GHスチールシャフト、#SのみTF505iオリジナルカーボンシャフト)■パターTaylorMade Rossa daytona 1 cgbオリジナルスチールシャフトSuper Strokeグリップ(劣化がある為、ビニールを巻いてあります)■Mizuno T-ZOID ミズノ キャディバッグカラー···ブルー種類···キャディバッグ性別···メンズキャディバッグの口枠···7分割キャディバッグのタイプ···カートタイプフードカバー有りフードカバーに少し擦り傷があります内口径約22cm重量約2.6kg 軽量タイプ!■おまけ画像10枚目 ゴルフボール ゴルフ小物 ゴルフアクセサリー付き! ^_^使用に伴う擦り傷がありますので、傷など含めて画像を拡大してご確認ください。◆◆他にもゴルフ用品出品中◆◆ ↓↓↓#ジョイプラゴルフ ↑↑↑ここをチェック^_^ゴルフクラブは出品前、発送前にも検品や状態チェックを行っておりますが、中古品ですので必ず劣化がありますのでご理解の上、毎週何百と買付けをして販売をしておりますので、個々に使用頻度、年式などはお答え出来ません。全てにおいて傷や汚れはありますので、神経質な方はご遠慮ください。中古品ということをご理解の上、ご購入をお願いいたします。ヤマト運輸にて発送致しますので予めご了承下さい。#ゴルフセット#メンズゴルフセット#初心者向けゴルフセット

