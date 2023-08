即購入可能

一番くじワンピース ROMANCE DAWN ロマンスドーン フィギュア 8点

お値下げ、バラ売り不可

一番くじ カッコウの許嫁

A賞 掛式アートポスター B2サイズ

吉河美希先生の複製サイン入り!

C賞 瀬川ひろ イラストボード A3サイズ

吉河美希先生の複製サイン入り!

D賞 海野幸 イラストボード A3サイズ 2点

吉河美希先生の複製サイン入り!

E賞 ブックボード 海野幸 約17cm

F賞 ミニ色紙 全12種 コンプ 約13.5cm 17点

アクリルキーホルダー チャーム 2点

合計26点セットです。

写真にて判断をお願い致します。

新品、未開封です。

海野 凪 石川界人

天野エリカ 鬼頭明里

瀬川ひろ 東山奈央

海野 幸 小原好美

海野洋平 木村良平

海野奈美恵 日笠陽子

天野宗一郎 森川智之

天野律子 有賀由樹子

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

