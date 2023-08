【商品】

【商品】Allege / アレッジSynthetic Leather Baiker PT / シンセティックレザーベイカーパンツ ストレートパンツ レザーパンツ本革のような質感のシンセティックレザーを使用したパンツ。レザーパンツでは珍しいベイカーパンツ型を採用し、細すぎず太すぎずのシルエットに仕上げています。ハードな印象になりがちなアイテムながらもアレッジらしいクリーンで程よい緩さが感じられる1本です。【定価】39,600円【カラー】ブラック【サイズ】サイズ2ウエスト78cmレングス73cm腿幅30cm裾幅19cm【素材】POLYESTER 100%LININGCUPRA 100%【状態】目立った傷や汚れの見られない美品です!あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。ご検討よろしくお願いいたします(^^)ALLEGE 【アレッジ】AURALEE 【オーラリー】bukht 【ブフト】COMOLI 【コモリ】crepuscule 【クレプスキュール】DIGAWEL 【ディガウェル】dulcamara【ドュルカマラ】ESSEY【エッセイ】ETHOSENS 【エトセンス】FACETASM【ファセッタズム】Graphpaper 【グラフペーパー】Hender Scheme【エンダースキーマ】kolor【カラー】markaware【マーカウェア】Mr.gentleman 【ミスタージェントルマン】Name. 【ネーム】N.HOOLYWOOD【エヌハリウッド】Needles【ニードルズ】Paul smith 【ポールスミス】PHINGERIN 【フィンガリン】sacai 【サカイ】scye【サイ】STILL BY HAND【スティルバイハンド】Studious 【ステュディオス】SUNSEA【サンシー】UNDER COVER【アンダーカバー】UNUSED 【アンユーズド】URU 【ウル】カラー···ブラック素材···フェイクレザー

