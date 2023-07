ご覧頂きありがとうございます。

LANVIN〔ランバン〕コレクション ダウンコート ジャケット

他にも色々出品していますので、宜しければご覧下さい。

#ヒーツアパレル

□ブランド名□

Max Mara The Cube. / マックスマーラ ザ・キューブ

□商品名□

ロング ダウンコート

□商品説明□

The Cubeコレクションのリバーシブル ダウンコート。

最高級のシベリアングースダウンを内蔵し、非常に軽くすっきりとしたシルエットになっています。

表面は撥水加工を施したナイロン ポリエステルのマイクロファイバーのカンジャンテサテン、裏面は同じく撥水加工を施したナイロンタフタで、上品な光沢と軽さ、機能性を兼ね備えたコンフォートな着心地です。

袖は一部が取り外せ、ロング丈でも3/4丈でもアレンジ可能。

□仕様□

リバーシブル

袖の部分が取り外し可能です。

□素材□

ナイロン×ポリエステル

中綿/ダウン90%、フェザー10%

□カラー□

グレー系 ブラウン系

グレーとブラウンの中間の様な色味です。

□表記サイズ□

SIZE40 M相当

□実寸サイズ□

肩幅:39㎝

身幅:49㎝

総丈:86.5㎝

袖丈:61㎝

※実寸サイズにつきましては、多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけでなく、実寸のサイズをご確認ください。

□コンディション□

※ウエストベルトはございません。

その他は目立つ傷や汚れは見当たりません。使用感の少ない綺麗なお品物だと思いますので、問題なくご使用頂けるお品物です。

こちらはブランド直営店、もしくはブランドショップ、古物市場のいずれかで購入した物で、全て正規品になります。 ご安心してお求めください。

※汚れ等は出来るだけ写真にて掲載しております。画像をご確認ください。

又、写真には収めきれないものについては、状態の欄に記入しております。

それでは、どうぞ宜しくお願い致します。

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···冬

W0003

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マックスマーラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

