新品!未使用!美品!

新宿ISETANにて裏張り済み!

PELLICO

定価 ¥59,400

普段23.5cmを着用/36ハーフ

パンツにもスカートにもどちらにも合います。

カジュアルになりすぎないデザインがさすがです。

今の季節から、秋口まで長く履けるデザインです。

こちらはアンクルストラップがゴムになっている為、伸縮性があり、履きやすいです。

安定している為、8㎝ヒールでも歩きやすいと思います。

また、細身のシルエットで、

ワンサイズ足の小さめの方でも

履いて頂けると思います。

メッシュ部分もかなり柔らかいメッシュですので靴擦れの心配はなさそうです。

袋なし箱無しとなりますので、

お安く出品致します。

ご検討のほど宜しくお願いいたします。

カラー···ブラック

ヒール高さ···8cm

つま先···ポインテッドトゥ

ソールヒール形···ピンヒール

素材···ニット

ストラップ···ストラップあり

柄・デザイン···無地

サンダル

ミュール

パンプス

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ペリーコ 商品の状態 新品、未使用

