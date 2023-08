THE NORTH FACE

ザ ノースフェイス

NP62003Z/Mountain Versatile Jacket

マウンテン バーサタイル ジャケット

NP61800 マウンテンジャケット と同型、同仕様の品番違いのラインで、国内直営と一部の限定店舗のみで展開された商品です。

マウンテンジャケットが2018年にアップデートされ、そのタイミングでのみ限定で発売されたモデルです。

違いはほとんどないですが、ゴアテックスの刺繍が現行のものに刷新されたのと、マジックテープのところが、本体と同色で目立ちにくく、黒では無い点がメリットかと思います。

今ではなかなか手に入りにくいと思います。

単色アースカラーです。

ノースフェイスマウンテンジャケットなので、150デニールのゴアテックス2層ですし、機能性も間違いないです。

サイズ L

(NP61800規格と同じサイズ感です。)

カラー BEG ベージュ

他の方とは被らない希少カラーです。

試着のみとなりますので、

特段、商品に問題ありません。

コレクション整理で出品致します。

#ノースフェイス #NORTHFACE #マウンテンジャケット #ノース #キャンプ #アウトドア #ラオウジャケット #防水 #新生活 #NP61800 8

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

THE NORTH FACEザ ノースフェイスNP62003Z/Mountain Versatile Jacket マウンテン バーサタイル ジャケットNP61800 マウンテンジャケット と同型、同仕様の品番違いのラインで、国内直営と一部の限定店舗のみで展開された商品です。マウンテンジャケットが2018年にアップデートされ、そのタイミングでのみ限定で発売されたモデルです。違いはほとんどないですが、ゴアテックスの刺繍が現行のものに刷新されたのと、マジックテープのところが、本体と同色で目立ちにくく、黒では無い点がメリットかと思います。今ではなかなか手に入りにくいと思います。単色アースカラーです。ノースフェイスマウンテンジャケットなので、150デニールのゴアテックス2層ですし、機能性も間違いないです。サイズ L (NP61800規格と同じサイズ感です。)カラー BEG ベージュ他の方とは被らない希少カラーです。試着のみとなりますので、特段、商品に問題ありません。コレクション整理で出品致します。#ノースフェイス #NORTHFACE #マウンテンジャケット #ノース #キャンプ #アウトドア #ラオウジャケット #防水 #新生活 #NP61800 8

