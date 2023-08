新着商品 ぽぅ！様専用　バーバリー　ヴィンテージチェック スエード＆レザー スニーカー スニーカー

バーバリー Burberry

ヴィンテージチェック スエード&レザー スニーカー

カラー:グレー/アーカイブベージュ

サイズ:IT 40

定価 99,000円

2022年10月

SSENCEにて購入。

数回着用しましたが、飽きたので出品します。

ところどころスレがありますが、比較的綺麗です!

8,9枚目に汚れと傷の写真があります。

購入し、送られてきた時から芳香剤?のような匂いがありました。

https://jp.burberry.com/vintage-check-suedeleather-sneakers-p80310981

商品の詳細

ヴィンテージチェックとスエード、レザーをクラッシュさせたチャンキースニーカー。厚みのあるカーブしたソールで仕上げました。

アッパー:コットン51%、カーフスエード28%、カーフレザー21%

ライニング:ポリエステル51%、シープレザー42%、ゴートスエード7%

ソール:ラバー100%

レースアップ&ベルクロタブで開閉

ストラップに立体的なバーバリーロゴ、かかとにバーバリーロゴのプリント

イタリア製

商品 80310981

※プロフィール必ずご一読ください!

※購入前にコメントお願いします!

その際、配送先の都道府県もご記入ください。

※最近購入実績0または1回の方で連絡が取れなくなったり、受け取り後すぐに評価されなかったりと、トラブルが続いています。

購入前にコメントがない場合は、キャンセルさせていただきますので、ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

