新着商品 ぽぅ！様専用　バーバリー　ヴィンテージチェック スエード＆レザー スニーカー スニーカー

バーバリー Burberry

adidas スーパースター 35th記念限定NYC 未使用新品

ヴィンテージチェック スエード＆レザー スニーカー

29.5cm NEXUSVII Addict One Star Loafer



赤 USA製 コンバース ジャックパーセル レザー 26〜27cm

カラー:グレー／アーカイブベージュ

【PG / ピージー】 KNOCK2 / ノック2



ナイキ ダンク ハイ チャンピオンシップカーキ

サイズ:IT 40

ジョーダン3ミッドナイトネイビーairjordan3 midnight navy



マックス様用 クラウド5 ウォータープルーフ

定価 99,000円

ARKISTAR アーキスター スニーカー



【新品未使用】adiidas Originals Kinetics SS80s

2022年10月

限定1足メンズ27.5㎝NikeAirForce1エアフォース1メタリックシルバ

SSENCEにて購入。

にゅ スニーカー



vans スニーカー スウェード 赤 レッド レトロ

数回着用しましたが、飽きたので出品します。

【新品】ニューバランス m2002rxc キャッスルロック ゴアテックス

ところどころスレがありますが、比較的綺麗です！

NIKE Air Max 95 OG Neon 2020

8,9枚目に汚れと傷の写真があります。

E04348 新品 NIKE AIR MAX 95 SE：9(27cm)

購入し、送られてきた時から芳香剤？のような匂いがありました。

専用 ジョーダン エアケイデンス カデンス フラグメントデザイン 25.0cm



Nike Dunk High ナイキ ダンク ハイ "ブルーチル"

https://jp.burberry.com/vintage-check-suedeleather-sneakers-p80310981

■新品27.5cm■ニューバランス UXC72 RD オフホワイト/ホワイト



PRO-Keds ロイヤルアメリカ US9 ブルー スエード デッドストック

商品の詳細

nike dunk hight micjganダンク ハイ ミシガン

ヴィンテージチェックとスエード、レザーをクラッシュさせたチャンキースニーカー。厚みのあるカーブしたソールで仕上げました。

NIKE ZOOM FLY GYAKUSOU UNDERCOVER Purple

アッパー：コットン51%、カーフスエード28%、カーフレザー21%

adidas equipment FYW XTA スタイルno. FY0951

ライニング：ポリエステル51%、シープレザー42%、ゴートスエード7%

パリサンジェルマン×ナイキ エアジョーダン4 レトロ ホワイト/ボルドー

ソール：ラバー100%

新品 27.5センチ タグ付き supreme ナイキブラック

レースアップ＆ベルクロタブで開閉

adidas SAMBA CLASSIC OG サンバ 美品

ストラップに立体的なバーバリーロゴ、かかとにバーバリーロゴのプリント

newbalance NM440CHA

イタリア製

30周年記念ホーウィン社製ベジタンレザーUK製M576VT新品28.5cmヌメ革

商品 80310981

ナイキ エアフォース1 ロー シュプリーム CU9225-100 29cm



NIKE CORTEZ NYLON VNTG

※プロフィール必ずご一読ください！

yeezy dsrt bt

※購入前にコメントお願いします！

CONVERSE AS (R) TREKWAVE HI ABC-MART限定 黒

その際、配送先の都道府県もご記入ください。

エア ジョーダン XXXVII PF

※最近購入実績0または1回の方で連絡が取れなくなったり、受け取り後すぐに評価されなかったりと、トラブルが続いています。

ナイキ Air Force 1

購入前にコメントがない場合は、キャンセルさせていただきますので、ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

バーバリー Burberryヴィンテージチェック スエード＆レザー スニーカーカラー:グレー／アーカイブベージュサイズ:IT 40定価 99,000円2022年10月SSENCEにて購入。数回着用しましたが、飽きたので出品します。ところどころスレがありますが、比較的綺麗です！8,9枚目に汚れと傷の写真があります。購入し、送られてきた時から芳香剤？のような匂いがありました。https://jp.burberry.com/vintage-check-suedeleather-sneakers-p80310981商品の詳細ヴィンテージチェックとスエード、レザーをクラッシュさせたチャンキースニーカー。厚みのあるカーブしたソールで仕上げました。アッパー：コットン51%、カーフスエード28%、カーフレザー21%ライニング：ポリエステル51%、シープレザー42%、ゴートスエード7%ソール：ラバー100%レースアップ＆ベルクロタブで開閉ストラップに立体的なバーバリーロゴ、かかとにバーバリーロゴのプリントイタリア製商品 80310981※プロフィール必ずご一読ください！※購入前にコメントお願いします！ その際、配送先の都道府県もご記入ください。※最近購入実績0または1回の方で連絡が取れなくなったり、受け取り後すぐに評価されなかったりと、トラブルが続いています。購入前にコメントがない場合は、キャンセルさせていただきますので、ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

990v6 27 US9ニューバランス 990v4 27.5 made in U.S.ANIKEエアジョーダン３ RETRO SE 27cm【新品/箱タグ有り】KAWS × sacai × Nike Blazer Low Reed 27㎝ナイキ エアジョーダン 1 レトロ ハイ OGnew balance2002 ML2002RA希少モデル新品 NIKE AIR JORDAN 1 KO ジョーダン１KOシカゴ26.5cm HOKA ONE ONE TOR ULTRA LO ホカオネオネアンダーアーマー カリー10 【最終値下げ】PIET PARRAxNIKE SB DUNK LOW PRO