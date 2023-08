RIDE

RIDE(ライド)A-10スノーボード用ビンディング2021-22年モデル定価67,100円サイズ:Mサイズ(ブーツ適応サイズ24.0cm~28.0cm)色:ブラック&シルバー1シーズン2~3日程の使用の為、使用感の少ない大変綺麗な状態です。山をガンガン攻めるような滑りに最適ですが、レスポンスが良いため、ハイスピードカービングにオススメです。特にラントリに相性が良いビンディングです。A-10は、ライドの独自技術をすべて詰め込んだ世界で最も先進的なバインディングです。最も要求の厳しいスノーボーダーのために設計されたハイパフォーマンスモデルです。新開発のAシリーズ・アルミシャーシは、アルミならではの反応の良いフレックスとパワー伝達を、従来のデザインよりも低い剛性で実現しています。2ピースのデザインは、つま先かかとのセンタリングを可能にし、あらゆるブーツサイズに完璧にフィットします。ハイバックは、カーボンファイバーの反応性とウレタンの減衰性を兼ね備え、比類のないパフォーマンスを実現します。スリーピース・アンクルストラップは、フォームと2種類の異なる密度のプラスチックを組み合わせ、快適性、耐久性、パフォーマンスを実現しています。また、汎用性の高いアルミニウム製マウントディスクとコンポジット製マウントディスクを装備しています。アルミ製ディスクはよりアグレッシブに、コンポジット製ディスクはバインディングの足元のフレックスをやや大きくします。カンテッドフットベッドは関節を2.5度の角度で調整し、ボードのティップとテールに対してより大きな力を発揮し、TPUベースパッドは高速振動を和らげます。A-10は、ハイエンドのパフォーマンスと非常に正確なライディングのために設計されています。他にもBURTON(バートン)や、THE NORTH FACE(ノースフェイス)のウェアや、スノーボード用品(ブーツ、ビンディング、ボード等)を中心に多数出品中です。複数購入希望の方はコメント欄にお願いいたします。詳しくは、以下のハッシュタグをクリックしてご確認ください。不明な点はご質問をお願いいたします。#スノーボード用品まとめ1#全商品一覧1381

