人気大割引 真作美品 下村宏 エッチング「CIRCUS-167」 版画

★人気サーカスシリーズの美品銅版画★

井堂雅夫「清水寺」木版画 直筆サイン・落款入り 1983年 額縁入り 限定150

【作家紹介】

値下げ！ダミアン【版画】ED直筆サイン有 ボナールスタジオ

下村宏 (しもむらひろし)

BEASTIE BOYS KOZIK ビーステ コジック シルクスクリーン

1947年～ 版画家。

ベルナール・シャロワ「RACHEL」リトグラフ 作品保証書付き 直筆サイン入り

【略歴】

真作保証 黒崎彰 木版画 1983年作 「風に想う」日本版画協会理事

1947年和歌山県生まれ。

天野喜孝 100点限定リトグラフ『密』

1970年大阪芸術大学美術学科卒業。

ハシヅメユウヤ eyewater OKAYAMA 30枚限定 キャンバス作品

1973年カールスルーエ国立美術大学入学、油絵と版画を専攻。

鈴平ひろ『TICK TACK』

1979年カールスルーエ国立美術大学卒業。

最終価格 山本容子 銅版画 「ミロ」 山本陽一 米寿祝

1980年グループ展＝銅版画（クライネクーンストハウス、西ドイツ）。

天野喜孝先生 パーティー

個展＝銅版画（画廊ビュッフェファイブ）他。

川瀬巴水 芝増上寺木版画

1981年個展＝銅版画（アートギャラリータピエス）他。

江口寿史 Cowgirls 版画 ED 100 Zingaro

1982年個展＝銅版画（ガレリーアムティルケル、西ドイツ）。アートギャラリータピエス（画集”ＣＩＲＣＵＳ”刊）。

ヨルク・シュマイサー 銅版画 "Words and memories”

グループ展＝銅版画（クーンストクライネハウス、西ドイツ）。

カークレイナート【シー オブ スター】

2人展＝銅版画（ギャラリーポエム）

稀少品】棟方志功板畫集】42作品】梅原龍三郎が筆寄せ】昭和22年終戦後発行】

1983年個展＝銅版画（松村画廊）

お値引きしました！斉藤 清 「法隆寺晩秋 柿」

1984年個展＝銅版画（ギャラリーキュウ）他。

片岡球子 題目【松竹梅】 木版画 文化勲章受章者 真作保証 額装 ＤK

アートギャラリータピエス（画集”Kinder Buch”刊）

江戸期 小倉百人一首 絵札/読札未開封 寄せ木絵『富士風景図』木製共箱 在銘

1985年個展＝木版画（セントラルギャラリー）他。

ヘンリー・ムーア Three Heads リトグラフ

1986年個展＝木版画（セントラルギャラリー）他。

手彩色銅版画(エッチング) グラハムクラーク 「西へ」

1987年個展＝水彩、ガッシュ（アートギャラリータピエス）他。カールスルーエ（銅版、西ドイツ）。

横山大観 山海二題 《 石版画 リトグラフ 》 豪華額装仕立て 美品

1988年個展＝銅版画、水彩（アートギャラリータピエス）、松村画廊。

ベルナールビュッフェ ベコニヤ

1998年旧西ドイツ、高松、大阪、金沢、高地、神戸、仙台などで個展を開催。

ラッセン セレスティアルハーモニー 購入時70万円 直筆サイン入り 保証書有り

現在、香川県高松市在住。

★版画★アイザック・メイモン リトグラフ カフェカーゼⅠ★J39

【作品紹介】

真作美品 下村宏 エッチング「CIRCUS-167」

作品タイトル「CIRCUS-167」

西又葵『BLUE ANGEL 2』

部数：35部限定

谷内六郎 木版画 6枚 大日本絵画巧芸美術株式会社

1982年作品

喜多川歌麿版画 高見澤忠雄監修 悠々洞版①②③3枚

★人気の高いサーカスシリーズ、独特の世界観。

戦国恋姫 ネクストン 直筆サイン入り複製原画 放課後の過ごし方 久遠 片桐雛太

【 サイズ】

松本零士 銀河鉄道999〜星の海の道程標〜6/250

作品 10cm×12cm

D Raoul Dufyのリトグラフ｛ダブルサイズ｝

額縁 26cm×32cm

井堂雅夫「清水寺」木版画 直筆サイン・落款入り 1983年 額縁入り 限定150

【コンディション】

値下げ！ダミアン【版画】ED直筆サイン有 ボナールスタジオ

作品は良好な状態です。

BEASTIE BOYS KOZIK ビーステ コジック シルクスクリーン

額縁は概ね綺麗な状態です。

ベルナール・シャロワ「RACHEL」リトグラフ 作品保証書付き 直筆サイン入り

【その他】

真作保証 黒崎彰 木版画 1983年作 「風に想う」日本版画協会理事

作品面マージンに作家直筆サイン、エディション有り。

天野喜孝 100点限定リトグラフ『密』

額縁裏側に画廊シール、略歴有り。

ハシヅメユウヤ eyewater OKAYAMA 30枚限定 キャンバス作品

作品裏側に証明印有り。

鈴平ひろ『TICK TACK』

黄袋、差し箱有り。

最終価格 山本容子 銅版画 「ミロ」 山本陽一 米寿祝

★お値引の交渉は承っておりません。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

★人気サーカスシリーズの美品銅版画★【作家紹介】下村宏 (しもむらひろし) 1947年～ 版画家。 【略歴】 1947年和歌山県生まれ。 1970年大阪芸術大学美術学科卒業。 1973年カールスルーエ国立美術大学入学、油絵と版画を専攻。 1979年カールスルーエ国立美術大学卒業。1980年グループ展＝銅版画（クライネクーンストハウス、西ドイツ）。個展＝銅版画（画廊ビュッフェファイブ）他。1981年個展＝銅版画（アートギャラリータピエス）他。 1982年個展＝銅版画（ガレリーアムティルケル、西ドイツ）。アートギャラリータピエス（画集”ＣＩＲＣＵＳ”刊）。グループ展＝銅版画（クーンストクライネハウス、西ドイツ）。2人展＝銅版画（ギャラリーポエム）1983年個展＝銅版画（松村画廊）1984年個展＝銅版画（ギャラリーキュウ）他。アートギャラリータピエス（画集”Kinder Buch”刊）1985年個展＝木版画（セントラルギャラリー）他。1986年個展＝木版画（セントラルギャラリー）他。1987年個展＝水彩、ガッシュ（アートギャラリータピエス）他。カールスルーエ（銅版、西ドイツ）。1988年個展＝銅版画、水彩（アートギャラリータピエス）、松村画廊。 1998年旧西ドイツ、高松、大阪、金沢、高地、神戸、仙台などで個展を開催。 現在、香川県高松市在住。【作品紹介】作品タイトル「CIRCUS-167」部数：35部限定 1982年作品★人気の高いサーカスシリーズ、独特の世界観。【 サイズ】作品 10cm×12cm額縁 26cm×32cm【コンディション】作品は良好な状態です。額縁は概ね綺麗な状態です。【その他】作品面マージンに作家直筆サイン、エディション有り。 額縁裏側に画廊シール、略歴有り。作品裏側に証明印有り。黄袋、差し箱有り。★お値引の交渉は承っておりません。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

天野喜孝先生 パーティー川瀬巴水 芝増上寺木版画江口寿史 Cowgirls 版画 ED 100 Zingaroヨルク・シュマイサー 銅版画 "Words and memories”カークレイナート【シー オブ スター】稀少品】棟方志功板畫集】42作品】梅原龍三郎が筆寄せ】昭和22年終戦後発行】お値引きしました！斉藤 清 「法隆寺晩秋 柿」片岡球子 題目【松竹梅】 木版画 文化勲章受章者 真作保証 額装 ＤK江戸期 小倉百人一首 絵札/読札未開封 寄せ木絵『富士風景図』木製共箱 在銘