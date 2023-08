メルカリ便発送

人気のあったモデル、廃盤品です

1足目は履き潰し、気に入ったのでストックとして2足追加買い

2足目は現在履いており、3足目のストックを出品です

トップ画像は屋外、デザイン詳細画像は屋内で撮影しています

カラーの見え方が違いますがご了承ください

参考画像として室内での着用画像載せてます

(2代目の自分の靴です)

US W6

EUR 37

UK 4

レディースサイズ

22.5〜23cmくらいだと思います

普段使いにも出来る、少し小ぶりなcloud flow

カラーのアクセントがない、モノトーンデザインがお気に入りです

cloud flowは黒/白では現行モデルでは出ておらず、

探して探してたまたま見つけた2足の在庫を全て買いました

セレクトショップでの取り扱いもあり、人気のモデルだったのでかなり探し回りました

日常使いに出来るシンプルデザインです

\ 同梱歓迎 /

#レモネードcloset

#レモネード出品中

ウォーキング

ランニングシューズ

クラウドフロー

クラウドフロウ

ツートン

モノトーン

woman

W6 BLACK & WHITE

カラー···ブラック

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

商品の情報 商品のサイズ 23cm 商品の状態 新品、未使用

