お知らせ ログイン 会員登録 出品
2022年のクリスマス figma 艦隊これくしょん -艦これ- Iowa(アイオワ) ゲームキャラクター

商品の説明

figma 艦隊これくしょん -艦これ- Iowa(アイオワ)
ファイナルファンタジー7 アドベントチルドレン クラウド・ストライフ フィギュア
未開封新品

ねんどろいど -艦これ- Iowa(アイオワ) 木曽　初月　3体セット

商品の情報

商品の状態新品、未使用
figma 艦隊これくしょん -艦これ- Iowa(アイオワ)未開封新品

商品の情報

商品の状態新品、未使用

2022年のクリスマス figma 艦隊これくしょん -艦これ- Iowa(アイオワ) ゲームキャラクター

8分钟前

2022年のクリスマス figma 艦隊これくしょん -艦これ- Iowa(アイオワ) ゲームキャラクター

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
11
11
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

61205

 1196

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (11)

61205
2022年のクリスマス figma 艦隊これくしょん -艦これ- Iowa(アイオワ) ゲームキャラクター 2022年のクリスマス figma 艦隊これくしょん -艦これ- Iowa(アイオワ) ゲームキャラクター
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 2022年のクリスマス figma 艦隊これくしょん -艦これ- Iowa(アイオワ) ゲームキャラクター
© www.inba.net, Inc.