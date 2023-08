【新作入荷!!】 Hayashi Taka x 27cm Sk8-Hi Pendleton スニーカー

US輸入品

【海外限定 日本未入荷】上質な素材を使用したハイグレードモデル

★色違い在庫あり★

爪先一部に少し傷あり。アウトソール一部にこなふきあり。

画像9、8枚目ご確認ください。

※付属品は画像に写っていなければありません。

※新品、未使用と記載していても試着はしていたりしますので、完璧な新品状態をご希望の方はご遠慮ください。

※プロフィールご確認の上ご購入ください。

カラー:(Pendleton) Saddle

品番 :Vxjigu0

サイズ:27cm(US 9)

発送方法:ゆうパック

アーティスト/Taka Hayashiによるペンドルトンファブリックを使用した特別なモデル。

上質な素材を採用し、レギュラーモデルとは一線を画す仕上がりになっています。

※より大きなパターンからハンドカットされ、アッパーに縫い付けられています。個体それぞれによった色やパターンが画像と異なる場合があります。画像からご確認ください

- Taka Hayashi x Pendleton Wool Capsule Collection

- プレミアム スエードのアッパー

- カスタム Pendleton ウール ブランケット パネル

- ヒールにレーザー エッチング パターンのディテール

- 付属靴ひも

- インソールに共同ブランドの織りラベル

- 限定版

誠に勝手ではございますが、

12/30~1/4、5/5

水、日曜日、全日19時以降の

発送・お問合せのご返信は行っておりません。

※発送業務は上記以外の10:00〜14:00となります。また、14時以降のご購入は後日対応の可能性がございます。

※上記以外にも臨時休業の日がございます。

お急ぎなどの場合は予めコメントでご確認の上、ご購入ください。

USA及びUKなどの正規ブランド直営店及び取扱店にて取寄せた海外輸入スニーカーをメインに、展示品などのアウトレット商品を扱っています。100%正規品です。 何か気になる点がございましたらいつでもご質問ください。 よろしくお願い致します。

US輸入品【海外限定 日本未入荷】上質な素材を使用したハイグレードモデル★色違い在庫あり★爪先一部に少し傷あり。アウトソール一部にこなふきあり。画像9、8枚目ご確認ください。※付属品は画像に写っていなければありません。※新品、未使用と記載していても試着はしていたりしますので、完璧な新品状態をご希望の方はご遠慮ください。※プロフィールご確認の上ご購入ください。Taka Hayashi x Pendleton Sk8-Hiタカハヤシ×ペンドルトン スケートハイ カラー:(Pendleton) Saddle品番 :Vxjigu0サイズ:27cm(US 9)発送方法:ゆうパックアーティスト/Taka Hayashiによるペンドルトンファブリックを使用した特別なモデル。上質な素材を採用し、レギュラーモデルとは一線を画す仕上がりになっています。※より大きなパターンからハンドカットされ、アッパーに縫い付けられています。個体それぞれによった色やパターンが画像と異なる場合があります。画像からご確認ください- Taka Hayashi x Pendleton Wool Capsule Collection- プレミアム スエードのアッパー- カスタム Pendleton ウール ブランケット パネル- ヒールにレーザー エッチング パターンのディテール- 付属靴ひも- インソールに共同ブランドの織りラベル- 限定版誠に勝手ではございますが、12/30~1/4、5/5水、日曜日、全日19時以降の発送・お問合せのご返信は行っておりません。※発送業務は上記以外の10:00〜14:00となります。また、14時以降のご購入は後日対応の可能性がございます。※上記以外にも臨時休業の日がございます。 お急ぎなどの場合は予めコメントでご確認の上、ご購入ください。USA及びUKなどの正規ブランド直営店及び取扱店にて取寄せた海外輸入スニーカーをメインに、展示品などのアウトレット商品を扱っています。100%正規品です。 何か気になる点がございましたらいつでもご質問ください。 よろしくお願い致します。#vans#Sk8Hi#sk8#pendleton#バンズ#ヴァンズ#スケートハイ#ペンドルトン#海外限定モデル

