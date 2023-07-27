数量は多 京都 袋帯 西陣 kp787 中古 成人式 雪輪 亀甲 花 金糸 濃紺色 振袖用 着物

❁ 状態：中古

ZY464 袋帯 松皮菱に花 四季折々 金糸 銀糸 黒地 六通 芯なし 上質

・状態は大変良いです♪

ヱビス■ 南風原花織 織り人・赤嶺勝信 作 名古屋帯

あまり着用感のない

夏帯揚げ 和小物さくら 1699

とてもきれいなお品です。

縮緬の黒に近い紫の上品な付け下げ 如月28-09



袴セット 未使用品 卒業式 ニコアンティーク ウタタネ

・なるべくきれいなお品物を

本場結城紬 単衣仕立て 正絹 パールトーン加工

出品するように心がけています♪

小紋 江戸小紋 落款入り 数々の江戸小紋柄 袷 身丈１６０ｃｍ 正絹 10475



着物 小紋 正絹 しぼり柄 未使用 しつけ有り！



手織り 藤絹織物 白大島の小紋 着物 証紙付き

❁ 長さ：451

佐賀錦風 西陣織の帯

幅 ：30.5

帯締め 和小物さくら 綾竹立別 巻入り 手組み 「夏単衣」 5226



訪問着 着物 作家物 手描き友禅 一つ紋 橘 三越 裄67 Ｌ 中古 sn677



色無地（正絹・サーモンピンク）【美品】



★特価★お薦★着姿応援フェア☆着姿美人の品格帯★天井柄四季花文古典袋帯☆着回し◎

❁仕立て

ご購入決定品/帯屋捨松 正絹 八寸名古屋帯 ブラウンパープル×カーキ 市松 美品

・仕立て上がり品

訪問着 袷 正絹 薄赤紫 緑 ベージュ 薄緑 絞り 梅花 流水 ki27768

・六通柄

正絹 レースの帯締め モダン 幾何学文様 バイカラー 新橋色 象牙色 夏用



本疋田絞り 小紋 花繋ぎ m-3s2214



専用a400+b782 正絹 紬 単衣 縞 グレー 美品 着物



小学生 卒業式 袴セット 着付けセット



人間国宝 羽田登喜男 六通太鼓柄袋帯 唐織 鴛鴦 柘榴 銀通し地m-3s2490

❁ 素材

Y-379 美品 振り袖 金彩 蝶々文様 紗綾形共八掛 正絹

・正絹

【美品トールサイズ】正絹 単衣 絽 裄丈69 身丈165

・金糸

夏の着物 絽小紋 未使用 名古屋帯 小物セット 適用身長１６2ｃｍ位 10429

・京都 西陣

正絹 全通袋帯『さが美』 濃青 幾何学模様 No.2287



附け下げ(単衣) (竹に雀文様



本麻小千谷縮間道着物.本麻手織長沙上布



夏袋帯 着姿 女優着用柄 飛び華紋



菱屋カレンブロッソ カフェ草履 Mサイズ

❁ 説明

アンティーク“ヨーロピアンな鏡に映る仲良しの羽ばたき☆”なごや帯 え-49

・西陣製の豪華な振袖用 袋帯です‪♪

✨舞カレン✨ 白無垢 花嫁衣裳 希少デザイン

シックな濃紺色の美しい色彩が

パーティドレス ロング ステージ衣装 ブラック 留袖ドレス 結婚式

主役へと導く大変華やかな

【恵】58x 着物 袋帯 扇子に草花文様

こちらのお品は、花や亀甲・雪輪

きもの道楽 ブランド 京袋帯 黒地 鳩の刺繍 一重太鼓

などが丁寧に織り出されました。

正絹 長襦袢 ブラウン×赤 単品

パッと目を引く、豪華な一本を

名古屋帯 桔梗

おしゃれのアクセントに

お見分け済新品未使用 正絹単衣 モノトーン江戸小紋単品

ぜひ、いかがでしょうか♫

401 ますいわ屋謹製 未使用品 正絹 袷 訪問着 フルセット



付下げ 綸子 光沢 エンジ色 地紋入り 襦袢付き 正絹 161cm



美品◆夏大島紬◆単衣◆身丈161.5・裄67◆ mk-1791



反物 紬



06 振袖フルセット 藤娘きぬたや 振袖 青 総絞り 成人式 正絹



オンワード 振袖 着物 成人式 結婚式 卒業式

❁ 注意事項

6176■ 本場夏大島紬 着尺反物（男女兼用） モノトーン雨縞

・即購入可能です。

306my84〇京都西陣 菊 吉祥文様 吉祥絵巻菊花鎧文 袋帯〇美品

・帯のみの出品となります。

高級草履 低反発 『本革』 レオパード・ダークグレー

・お直しなどはできません...

新品未使用 名門藤娘きぬたや 総絞り 羽織 正絹 和装コート 身丈80

ごめんなさい(ᯅ̈)՞‪‪՞

Y 3094 夏着物 絽 薄若芽色 萩 爽やか

・コンパクトに畳み、

正絹 西陣織 袋帯 刺繍 七宝 花々 No1155

エコ梱包で発送しておりますꪔ̤̮

NAS-839☆夏帯 八寸 名古屋帯 かがり仕立て上がり品 新品



夏のお出掛けに 本麻 バッグ 麻 刺繍 日傘 2点セット



はなとん様専用2023年 新品 お仕立て付き単衣夏向き 麻 栗山吉三郎作 九寸帯



k-468 キラキラ加工 作家物 振袖 正絹 広衿 着物



値下げ交渉ＯＫ！縞柄 紬着尺 セット 正絹 Ｌ８９４

なにかございましたら

K461厳選西陣 絞り染め 梅紋 紅海老茶色地 気品豊かに 正絹高級美術名古屋帯

お気軽にコメントください♫

HY667 黒留袖 5着 おまとめ リメイク お稽古 練習



夏衣 絽 白大島柄 小紋 ポリエステル 160cm w662



友禅染 小紋 反物 お仕立てしてお届けします

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627 訪問着 ピンク 孔雀 着物 単衣 アンティーク レトロ 正絹 夏着物



東京ますいわ屋 着物 身丈160cm 仕付糸付き 家紋入 18



〔S929〕着物 袋帯 六通 花菱 緑×ゴールド×オレンジ 未仕立て 420㎝



ブルーグレーの輝き 本真珠リング サイズ14

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リメイク用 正絹 紬など 反物 6本セット② まとめ売り



正絹 証紙 大島紬 身幅ゆったり



専用帯355 2551 二本セット●山下織物謹製 高級 正絹 唐織



BY 2805 黒留袖 五三桐 鶴 アジサイ 菊 梅

#なごみの着物一覧

色留袖 京友禅 金駒刺繍 向かい鶴 落款 濱ちりめん 白花色 訳あり 在庫保管品

#なごみ帯

ふーちゃん様

#なごみ袋帯

(つづれ) お太鼓柄 金糸 銀糸 未使用

#なごみフォーマル袋帯

◆着物 染物 和装 振袖 単衣 羽織 和装 水色 紅葉 鮮やか 昭和レトロ

#なごみ振袖用袋帯

蝶と花の柄の小紋

#なごみ振袖用

室華風小紋(新品、未使用品)

#フォーマル

八重山ミンサー 手織 半幅帯 伝統工芸品 4989

#袋帯

読谷村花織 商標付 沖縄の伝統工芸品 美品



未仕立て 丸帯 織上がりのまま 正絹 西陣織



正絹 ちりめん 全通名古屋帯【花紋様】No1436



専用帯417 251 二本セット●高級 正絹 真綿紬



八重山上布 九寸 名古屋帯 ヨコ段絣(緯絣) 単衣・夏 5119



アンティーク名古屋帯 刺繍 牡丹 正絹 大正ロマン No.36

袋帯 京都 西陣 振袖用 濃紺色 ネイビー ゴールド 金糸 花 亀甲 雪輪 豪華 華やか フォーマル 振袖 色留袖 訪問着 などに 正絹 絹 二十歳 20歳 20才 成人式 リサイクル お洒落 おしゃれ オシャレ 上質 中古 仕立て上がり品 kp787

めぐみ様専用 ヱビス ■ 夏紬



★即決価格★美品♪【新品躾糸付き】高級 【正絹 小紋】藍色 着物 上品 色鮮やか

カラー...ブルー

S五059☆夏用 五嶋紐 帯締め 帯揚げ セット無形文化財 皇室献上 高級 新品

柄・デザイン...花柄

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

❁ 状態：中古・状態は大変良いです♪ あまり着用感のない とてもきれいなお品です。・なるべくきれいなお品物を 出品するように心がけています♪❁ 長さ：451 幅 ：30.5❁仕立て・仕立て上がり品・六通柄❁ 素材・正絹・金糸・京都 西陣❁ 説明・西陣製の豪華な振袖用 袋帯です‪♪ シックな濃紺色の美しい色彩が 主役へと導く大変華やかな こちらのお品は、花や亀甲・雪輪 などが丁寧に織り出されました。 パッと目を引く、豪華な一本を おしゃれのアクセントに ぜひ、いかがでしょうか♫❁ 注意事項・即購入可能です。・帯のみの出品となります。・お直しなどはできません... ごめんなさい(ᯅ̈)՞‪‪՞・コンパクトに畳み、 エコ梱包で発送しておりますꪔ̤̮なにかございましたらお気軽にコメントください♫――――――――――――――――――hfr 286/760 90/40/3202 kp787#なごみの着物一覧#なごみ帯#なごみ袋帯#なごみフォーマル袋帯#なごみ振袖用袋帯#なごみ振袖用#フォーマル#袋帯袋帯 京都 西陣 振袖用 濃紺色 ネイビー ゴールド 金糸 花 亀甲 雪輪 豪華 華やか フォーマル 振袖 色留袖 訪問着 などに 正絹 絹 二十歳 20歳 20才 成人式 リサイクル お洒落 おしゃれ オシャレ 上質 中古 仕立て上がり品 kp787カラー...ブルー柄・デザイン...花柄

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

K-3128 O-2787 夏着物 訪問着 藍染 美しい辻が花 トールサイズ西陣 河村織物 河村つづれ 手織り 八寸名古屋帯 花唐草文新品未使用・リバーシブル全通袋帯西陣 川島織物謹製 六通柄 本袋帯 草花文 金糸 未使用 m-3s2474藍染め型染め古渡木綿リバーシブル帯▪かすり飛白・志満(しま)▪長さ368cm