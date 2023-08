ご覧いただきありがとうございます♪

2023年春夏新作のスニーカーです。新品未使用品です。

サイズを間違えて購入してしまったため出品致します。

タグもそのままです。箱は最初から破損していました。

早くご購入頂ける方優先でお取り引きさせて頂きますので、宜しくお願い致します♪

◾️カラー:ブラック

◾️人気モデル:converse オールスター

◾️スニーカー型:ハイカット

◾️履き口:紐

◾️柄・デザイン:無地

◾️サイズ:25センチ

◾️購入時期:2023年5月

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 新品、未使用

