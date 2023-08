【アイテム】Martin Margiela 0 Artisanal Mink Scarf

yukiko hanaiニットカーディガン レディース

【カラー】Beige

エルメス ツイリー 《オルフェウスの魅力に誘われて》

【素材】Mink

新品未使用◆エルメスカシシル自然回帰レア完売品

【実寸】長さ約200cm、幅約6cm

【美品】Loro Piana 大判マフラー カシミヤ100% ホワイト

【状態】元々ヴィンテージのミンクファーを使用しているので多少の使用感はありますが、全体的によい状態です。

【マリナリナルディ】MARINA RINALDI ストール イタリア製 カシミヤ



【sayoppy様専用】AP STUDIO THROW リネンオックスストール

Made in France

FALIERO SARTI LEAVES SCARF

送料無料です。

ピンクハウス ストール



【未使用品】ジョンストンズ オブ エルガン 大判ストール



A2427 美品 シャネル ココマークロゴモダール×カシミヤ×シルクストール

Martin Margielaの2001AWシーズンの初期の0アーティザナルラインのストールです。

inouitooshイヌイトゥーシュ 大判 ストール



新品 ヴィヴィアンウエストウッド サティア・ロゴ刺繍大判ストール・ショール

こちらは「Sehments of vintage mink coats as scarf」と呼ばれるストールで、ヴィンテージのミンクコートをつぎはぎして作られています。

ASAUCE MELER アソースメレ ロンハーマン 別注 ストール ピンク



Johnstons ジョンストンズ カシミヤ 中判ストール マフラー

本物のミンクを使用しているのでとても色合いもきれいでコーディネートしやすいです。

【希少・美品】if six was nine HUMMING BIRD ストール



THOM BROWNE トムブラウン ストール マフラー リネン ストライプ

ワンピースの上に合わせたり、ジャケットやコートの首元に合わせてもよいポイントになります。

フェイラー ストール スカーフ (新品・未使用)



☆ピンクハウスタグつきチェリー刺繍ストール☆

初期のマルジェラらしいとてもアーティスティックで、今では貴重なコレクションです。

人気‼️国内正規品☆Joshua Ellis ジョシュアエリス カシミアストール



ロシアンセーブル 毛皮 ヤーンスヌード マフラー

ご質問などございましたらお気軽にコメントください。

【専用】Martin Margiela 0アーティザナル ストール マルジェラ

コメントなしでご購入いただいても大丈夫です。

【極美品】Cartier ストール



新品 マッキントッシュ カシミヤトライアングルケープ 落ち着いた赤 42900円

他にもマルジェラの初期のアーティザナルベストや010アーティザナルのトロンプルイユTシャツ、マルジェラがデザイナーだった時代のエルメスのカシミアマフラー、初期のアーティザナルラインで使用したフランス軍のリネンバッグなどのミリタリーアイテム、フランスのAnatomica(アナトミカ)のマリリンデニムやドルマンジャケットなどを多数出品しておりますので、出品者のその他の出品商品(プロフィールページ)より是非ご覧ください。

Faliero Sarti ファリエロサルティ BIAGIO ストール

カラー···ベージュ

エルメス カシシル カシミヤシルク 140

柄・デザイン···無地

【ASAUCE MELER】別注ワシリネンストール

素材···リアルファー

商品の情報 ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【アイテム】Martin Margiela 0 Artisanal Mink Scarf【カラー】Beige【素材】Mink【実寸】長さ約200cm、幅約6cm【状態】元々ヴィンテージのミンクファーを使用しているので多少の使用感はありますが、全体的によい状態です。Made in France送料無料です。Martin Margielaの2001AWシーズンの初期の0アーティザナルラインのストールです。こちらは「Sehments of vintage mink coats as scarf」と呼ばれるストールで、ヴィンテージのミンクコートをつぎはぎして作られています。本物のミンクを使用しているのでとても色合いもきれいでコーディネートしやすいです。ワンピースの上に合わせたり、ジャケットやコートの首元に合わせてもよいポイントになります。初期のマルジェラらしいとてもアーティスティックで、今では貴重なコレクションです。ご質問などございましたらお気軽にコメントください。コメントなしでご購入いただいても大丈夫です。他にもマルジェラの初期のアーティザナルベストや010アーティザナルのトロンプルイユTシャツ、マルジェラがデザイナーだった時代のエルメスのカシミアマフラー、初期のアーティザナルラインで使用したフランス軍のリネンバッグなどのミリタリーアイテム、フランスのAnatomica(アナトミカ)のマリリンデニムやドルマンジャケットなどを多数出品しておりますので、出品者のその他の出品商品(プロフィールページ)より是非ご覧ください。カラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···リアルファー

商品の情報 ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

エルメス カレ90 COACHING コーチング 大判 スカーフ ベルト未使用●プリーツプリーズ●フリンジボレロ【グッチ】GUCCI 本場イタリアで購入 本物 水色 ストールJoshua Ellis カシミヤ 大判ストール ジョシュアエリスクロエ ストール★極美品★エルメス カシミヤ×シルク カレジェアン ストール 羽 Brazil【ETRO】大判ストール/カシミア混Dior ディオール スカーフ トロッター柄 ナンバー1 シルク 美品新品 未使用 レア クリスチャンディオール レア シルク スカーフ美品 エルメス カシミヤシルク ストール アルメニアの楽園 aq8173