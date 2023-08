注目ショップ Oxford Graphpaper Oversized Collar Band シャツ

Graphpaper Oxford Oversized Band Collar Shirt Graphpaper(グラフペーパー)定番のオックスフォードシャツをオーバーサイズで仕上げたOxford Oversized Band Collar Shirt

太めの糸を使用して肉厚に仕上げたオックスフォード生地を使用したオーバーサイズのバンドカラーシャツは、単に大きいだけでなくディテールやボリューム感を徹底的に検証し、独自のバランスを追求したモデルです。 太めの糸を使用して肉厚に仕上げたオックスフォード生地を使用しています。 グラフペーパー独特の迫力のあるオーバーサイズシルエットです。

SIZE F size

COLOR BLACK

生地 COTTON 100%

着丈 87cm

肩幅 63cm

身幅 79cm

袖丈 55cm

【状態】

1回着用後、ハイグレードクリーニング後、クローゼット自宅保管。

付属品

紙タグ

即購入可能です。

緩衝材にいれ、適当なサイズの箱にいれて発送いたします。

※ NCNRでのお取り引きよろしくお願いいたします。

ご不明点があればコメントお願いいたします。

カラー···BLACK

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

襟···スタンドカラー

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

襟···スタンドカラー

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド グラフペーパー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

