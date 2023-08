DENHAM(デンハム)の【MEN'S BIGI別注】のコラボデニム です。

定価 ¥33,000(税込)

デンハムの定番スリムフィットジーンズ『RAZOR』。

丁寧なカッティングと完璧なバランスのシルエットで、デンハムの5ポケットデニムのシグネチャーモデルです。

ストレッチ生地を採用し、ナチュラルなヴィンテージウォッシュ加工を施した、かなり雰囲気のいいデニムです。

細部にこだわったメンズビギだけのエクスクルーシブモデルで、カジュアルスタイリングはもちろん、キレイめのスタイリングの提案にも最適なデニムパンツです。

また、ウェストのレザーパッチにはMEN'S BIGIとのコラボのシザーロゴ、ベルト裏にブルーのステッチでDENHAMのロゴをあしらい、コインポケットとトップボタンには都会的なブラックのリベットを配置しており、デンハムとMEN'S BIGIの拘りの詰まった1本です。

着用回数も少なく、目立つ傷や汚れも無く美品です。

*中古品になりますので、ご理解のある方のみご購入下さい。

DIESEL

◇素材 綿 99%

ポリウレタン 1%

◇サイズ W31 L32

◇ウエスト 84

◇股上 25.5

◇股下 82

◇渡り幅 30

◇裾幅 17

*裾上げはしていません。

*素人採寸ですので、誤差はお許し下さい。

◇ブランド説明◇

DENHAM

『デンハム』はデニム職人として知られるジェイソン・デンハム氏によって、2008年にオランダのアムステルダムでスタートしました。デニムブランドのプロダクトマネージャーとしての経歴を持つ同氏は、世界的なヴィンテージデニムのコレクターとしても知られており、まさにデニムのプロフェッショナル! 職人技を表すブランドアイコンのハサミにも象徴されるように伝統を重んじつつ、革新的な技術も取り入れた彼のプロダクトは、唯一無二のモノとして世界中のデニムファンをとりこにしています。

【美品】デンハム MEN'S BIGI別注 コラボデニム RAZOR W31

*ご検討よろしくお願い致します。

#みつデンハムW31

商品の情報 商品のサイズ L ブランド デンハム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

