新しいスタイル 最終値下げ❁CHANEL❁激レアなカメリア付きメガネ❁ヴィンテージ❁人気のクロ サングラス/メガネ

ご覧頂きありがとうございます♪

CHANELシャネルサングラス エレガントなデザイン



OG × OLIVER GOLDSMITH Light-2 marcello



モンクレール サングラス レディース 新品未使用品

コレクションの一部を少しづつ出品させて頂きたいと思います。

Y620-14 クリスチャンディオール 老眼鏡 眼鏡 ピンク ケース付 度入り

どうぞ、よろしくお願いいたしますm(_ _)m♪

新品正規品 LineArt ラインアート 1600 RG レンズ交換可能



GUCCI メガネフレーム フルリム 日本製 97



【新品未使用】レイバン サングラス ユニセックス メンズ レディース

商品説明

希少✨FOXEYノベルティー サングラス DAISY Drop eye



☆高級ストーン使用☆《定価43,000円!》ダリオマルティーニ ブラック メガネ

*商品名:・・・カメリア付きメガネ

GUCCI グッチ サングラス GG 1594/S

*カラー:・・・くろ

(美品!偏光!)CHANEL シャネル ロゴ Fパール 5394 サングラス



【購入不可】モモ様専用ページ

※*ヴィンテージです。汚れや痛みが、あるかもしれません。ご了承下さい。

PRADA プラダ メガネ VPR57X メガネフレーム 眼鏡



オンデーズ 千一作 SENICHI 12-2セルロイド メガネ

※当時とても人気があり、クロは普段用に購入し、伊達メガネで着用していました。

Blanc.. | BM001 クリアレンズ



◆ Christian Dior ◆ ドイツ製 ヴィンテージビッグサングラス

★ピンクも出品中

miumiu ミュウミュウ サングラス アイウェア 眼鏡 美品



正規本物!新品【シャネル】ココマーク メタルコンビ メガネフレーム 眼鏡 黒

※フレームに付いたカメリアが、とても可愛いですよ(☆▽☆)

美品 セリーヌ サングラス 訳あり



メロンさま専用★美品★CHANELサングラス|付属品付き

※人気のあったようで直ぐに完売したようです。

Secret Remedy シークレットレメディ S-034W Meryl



オリバーピープルズ OLIVER PEOPLES 美品 メガネ サングラス

※コレクション等に如何でしょうか…

Anne et Valentin アンバレンタイン サングラス定価55000円



セリーヌ CELINE サングラス キャットアイ



金子眼鏡 km-25l

★購入は、いつも日本橋三越・高島屋・銀座本店など…都内の店舗にて購入しています。ご安心下さい★

Kate spade new York HELLO SUNSHINE EM3



No.1790+メガネ イヴ・サンローラン【度数入り込み価格】

よろしくお願いいたしますm(_ _)m

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます♪ コレクションの一部を少しづつ出品させて頂きたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたしますm(_ _)m♪商品説明*商品名:・・・カメリア付きメガネ*カラー:・・・くろ※*ヴィンテージです。汚れや痛みが、あるかもしれません。ご了承下さい。※当時とても人気があり、クロは普段用に購入し、伊達メガネで着用していました。★ピンクも出品中※フレームに付いたカメリアが、とても可愛いですよ(☆▽☆)※人気のあったようで直ぐに完売したようです。※コレクション等に如何でしょうか…★購入は、いつも日本橋三越・高島屋・銀座本店など…都内の店舗にて購入しています。ご安心下さい★よろしくお願いいたしますm(_ _)m

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◆ FENDI ◆ キャットアイサングラス FF 0240/S 04OGカルティエのサングラスです。(送料込み)極上美品✨CHANEL シャネル サングラス 5394-H-ANo.1727-メガネ VISION BY CONRAN【フレームのみ価格】レイバン サングラス ケース付き ブラウン RB2180-F