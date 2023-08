DiGiSM One and Only 『SLAM DUNK』

SHOHOKU STARTING MEMBER SET

ノンスケール PVC+ABS製 塗装済み 完成品

フィギュア 5体セット

商品内容:ノンスケール彩色済完成品フィギュア

桜木花道

流川 楓

三井 寿

宮城 リョータ

赤木 剛憲

+専用台座

セット特典

バスケットボールコートイメージ彩色台座付属! (5体分)

バスケットボールパッケージ風特製ボックスに封入! 【サイズ】 全高約165mm (桜木花道) 全高約165mm (流川 楓) 全高約160mm (三井 寿) 全高約146mm (宮城 リョータ) 全高約170mm (赤木 剛憲) 原型制作:鈴木剛 (エムアイシー)。 製造・販売元:株式会社エムアイシー。 ライセンス:株式会社ムーラン・プロモーション。

映画 前売り特典

アクリルボード

布ポスター

※布ポスターは折り畳んで発送させて頂きます。

新品未使用未開封

#かーさんのフィギュア

自宅保管の為、初期キズ、僅かな汚れ等に神経質な方や

完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さいませ。

*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――*☼*

購入前に必ずプロフィールご一読お願い致します

*☼*―――――*☼*―――――*☼*―――――*☼*

井上雄彦

OneandOnly

スラムダンク

SLAMDUNK

SHOHOKU

湘北

STARTING

スターティング

MEMBER

メンバー

フィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

