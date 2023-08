ブランド:NIKE SB ナイキエスビー

ブランド:NIKE SB ナイキエスビー商品名: NIKE SB DUNK LOW PRO ISO “VX1000” CAMCORDER CV1659-001 ナイキSB ダンクロー色:GREY/BLACK-WHITE型:CV1659-001サイズ:28.0cm/US10購入場所:instant店頭当選品新品・未使用・未試着、箱あり、黒タグ付き、国内正規品申し訳ございませんが、すり替え防止のためキャンセルはご遠慮ください。また、NIKEのスニーカー特有の初期傷、汚れ等ございましても対応し兼ねますのでご了承ください。値下げ不可。

