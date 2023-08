Rick owens に似ているデストロイデニムです。

ディオール パンツ ボトムス ズボン 長ズボン ワイドパンツ ジーンズ

フレアになっているのでシルエットが抜群にかっこいいです。

Saint Laurent サンローランダメージ加工デニム

大きな紐を垂らして履くのがポイントです。

ヒステリックグラマー ストレッチデニム

34000円で購入しました

【66前期】リーバイス 501 ビンテージ ジーンズ 赤耳 usa製



SAINT LAURENT PARIS サンローランパリ 2020 ダメージ加工



希少 リーバイス505 USA アメリカ製 先染めブラック 90s 古着

着る機会が無く、新品ですが、引っ越しますので安くで出品します。

極上 W29 L30 98年製 levi's 501 後染め ブラック デニム



インテリム SHUTTLE DENIM 1-TUCK BAGGY SLACKS

引っ越しが終わり次第処分しますので、ご理解の方をお願いします。

新品 Dsquared2 フロントジップ スリム スケーター 42 18aw



美品 キューン うさぎ 脳みそ



yardsale デニム ヤードセール Phantasy Jeans



polar bigboy バギーデニム

A FEW GOOD KIDS

AFGK a few good kids デニム パンツ ジーパン 黒 M 1

A Good Bad Influence

DEVINUSAGE DENIM PANTS XXX1 デニム

AKILA LA

リーバイス シルバータブ LEVI’S silvartab

ANOTHER YOUTH

stein シュタイン ワイドデニムパンツ

ASKYURSELF

Levi’s 90s USA製 560-0260 ブラックデニムパンツ ジーンズ

BYROWEN

LEVI STRAUSS & CO. 501 4本セット

DAT ROLLY

Big Jhon キャロットレッグ 30inc

DREAM CORE

エヴィス EVISU メニーポケット

FFF POSTAL SERVICE

ヤマネ LOT 1959 虎耳セルビッチ デニムパンツ 濃紺 エヴィス エビス

ICE CUBE

新品デラクア イタリア製 ストレッチ ジーンズ デニム スリム 濃紺 W33

INNOCENCE

ファガッセン キャノンクラッシュボール

LAST NEST

新品 リジット リアルマッコイズ S613XH ヘビーオンス デニム

LAUREL

美品!GAS 本革使いセルビッチデニム!赤耳!

LAID BACK

Levi's 501 "RED LINE" リーバイス パッチワークデニム 赤耳

LLERU

mnml B167 ペイズリー切り替えフレアデニムパンツ 30

MAYO

リーバイス501xxオリジナル(ギャラ入り) ゴールデンサイズ

MLVINCE

ERISSTOFF Y2K Millennial Punk Flameジーンズ

One decision away

ビッグジョン MMM134J (001) Carrot Leg

ORCHARD

リゾルト710 29×32

PLEASURES

G-STAR RAW MOTAC 3D SLIM W34 L32

POST ARCHIVE FACTION

ラルフローレン ダメージデニム

PROFOUND

70s リーバイス 648 levis チェックフレアパンツ 684 646

ROGIC

あーあ引き取り38000円パクリ

SALUTE

完売品 1回着用 ノースフェイス ナイロンデニムフィールドパンツ NB82136

SOMEIT

デニムパンツ ジーンズ

SUNDAYOFFCLUB

DSQUARED2 BE COOL BE NICE COOL GUY 46

TAIN DOUBLE PUSH

GUCCI グッチ デニム ジーンズ ダメージ加工 ほぼ未使用❗️

TRAVIS SCOTT

Jieda 3D BAGGY DENIM black サイズ1

UNKNOWN

yardsale デニムブラック

VANDYTHEPINK

AMIRI アミリ 未使用 MX2 デニム 29インチ

Yohji Yamamoto

TRUE RELIGION ライトグレーデニム RICKY SUPER T

Alyx

DIESEL ディーゼル ジーンズ

Rhude

PT TORINO REGGAE デニムパンツ ブラック W32 トリノ レゲエ

Bad hop

希少 80s USA製 Lee riders 203-3143 ビッグサイズ

Supreme

butter goods バギーデニム 値段交渉可能

Stussy

シルバータブ ブラック 33×32

Supplier

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

Rick owens に似ているデストロイデニムです。フレアになっているのでシルエットが抜群にかっこいいです。大きな紐を垂らして履くのがポイントです。34000円で購入しました着る機会が無く、新品ですが、引っ越しますので安くで出品します。引っ越しが終わり次第処分しますので、ご理解の方をお願いします。A FEW GOOD KIDSA Good Bad InfluenceAKILA LAANOTHER YOUTHASKYURSELFBYROWENDAT ROLLYDREAM COREFFF POSTAL SERVICEICE CUBEINNOCENCELAST NESTLAURELLAID BACKLLERUMAYOMLVINCEOne decision awayORCHARDPLEASURESPOST ARCHIVE FACTIONPROFOUNDROGICSALUTESOMEITSUNDAYOFFCLUBTAIN DOUBLE PUSHTRAVIS SCOTTUNKNOWNVANDYTHEPINKYohji Yamamoto AlyxRhudeBad hop SupremeStussySupplier

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

(値下げ)dsquared2 46 ダメージスキニージーンズPOLAR Big Boy JeansAG アドリアーノゴールドシュミット matchbox デニム マッチボックスa.presse Washed Denim Wide Pants送料無料 抜刀娘 ジーンズ インディゴ 222235 40インチ ボトムス 和柄【美品】sugarhill 22ss faded denimシュガーヒル デニム