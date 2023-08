まとめ買いでお得 【即完売品】シュプリーム　フラワーTシャツ　薔薇　バックビッグロゴ　マルチロゴ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

麗しい薔薇が敷き詰められた総柄デザインTシャツです。

背面のロゴにシュプリームらしさがあり好印象。

また、柄の中に細かく「SUPREAM」のロゴが散りばめられているのも、心憎い良デザインです。

単調になりがちな夏のコーディネートを華やかにしてくれる一枚になってます。

♣商品情報

・「Supreme flower tee 花柄 総柄 赤タグ 複数ロゴ」

・ブランド: シュプリーム

・購入元:ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

オンラインストア

・色柄: マルチカラー

※写真撮影による多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

・素材:綿100%

・状態:古着のようなくすんだような風合いになっておりますが、仕様ですのであらかじめご了承くださいませ。

目立った汚れや傷のない美品に近いお品物です。

♣サイズ詳細 表記:M(L相当)

平置き採寸(単位:cm)

着丈:70

身幅:54

肩幅:46

袖丈:23

※多少の誤差は、ご容赦下さいませm(_ _)m

♣発送について

送料は無料です。

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内には発送させて頂きますので、ご安心ください。

♣購入について

当方の商品はすべて即購入OKです☀

値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さいませ。

【8015】

袖丈...半袖

柄・デザイン...花柄

ネック...クルーネック

季節感...春, 夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

