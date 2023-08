ご覧いただきありがとうございます。

以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪

【ブランド】

【アイテム】

シャイニング クロコダイル ワニ革 本革

ハンドバッグ ターンロック ゴールド金具

ヴィンテージ JRAタグつき

【サイズ】(cm)

高さ 18.5

幅 23

マチ4

持ち手

※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。

※着画はご遠慮願います。

【状態】

内面若干の剥がれ、細かなスレ汚れ等ございますが、目立ったダメージはなく、まだまだご利用いただけます♪

【色】

黒 ブラック

※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

RJKU-230215

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

