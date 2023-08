◆新品未使用品♪スウィツスポート LSW16 (LSW-H16)16インチ折り畳み自転車 です♪

本商品は、画像に写っている物が全てです。

商品説明です・・・

当方が新品にて購入しましたが他の商品を購入した為、出品した次第です♪

中身の確認だけしたので開封品ですが、自転車本体は箱から出していない完全新品未使用品です。

ちょっとしたお買い物やポタリングに最適な16インチ折畳自転車。簡単な折畳方式と小径コンパクトなサイズで車載も楽々。

【仕様】

●材質:フレーム/スチール

●タイヤサイズ:16インチ

●組立サイズ:約130×53×92cm

●折畳サイズ:約74×40×58cm

●カラー:ホワイト×レッド

●本体質量:約13.5kg

●スウィツスポート LSW16 (LSW-H16)25,000円(税込27,500円)

また、当方「非喫煙者」ですので、タバコの臭いやヤニなど皆無となっております。

大変申し訳ありませんが、当方「専門ショップ」等では無く、商品知識に関しては全くの素人でございます、画像にての判断をして頂ければ幸いです♪

他でも販売しておりますので、売れ切れの際はご容赦下さい。

◆新品未使用品♪スウィツスポート LSW16 (LSW-H16)16インチ折り畳み自転車 です♪

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

