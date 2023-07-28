ランキング上位のプレゼント 田丸麻紀さん着用　ダブルスタンダードクロージングサロペット サロペット/オーバーオール

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サイズ:フリー
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田丸麻紀着用のダブスタのサロペットになります。
希少 60's 70's vintage EDWIN オーバーオール サロペット
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大変人気の為、プレミア価格で取引される事もあるサロペットです。
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柄・デザイン···無地
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田丸麻紀さん着用 ダブルスタンダードクロージングサロペット
カラー···ホワイト
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季節感···春、夏、秋、冬
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商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|ダブルスタンダードクロージング
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
RNAオーバーオール黒 オールインワン
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pheeny polartec fleecepant ホワイト
田丸麻紀さん着用 ダブルスタンダードクロージングサロペット色:ホワイトサイズ:フリー田丸麻紀着用のダブスタのサロペットになります。季節問わずインナーアウターを変えるだけで色々なスタイルに。大変人気の為、プレミア価格で取引される事もあるサロペットです。裾に薄いシミ、肩ひもの留め具付近に金属でできたシミ（画像にてご確認下さい）その他目立つ難はございません。#タムDOUBLESTANDARDCLOTHING出品一覧sov.ダブルスタンダードダブルスタンダードクロージングダブスタオールインワンオーバーオールサロペット柄・デザイン···無地カラー···ホワイト季節感···春、夏、秋、冬
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|ブランド
|ダブルスタンダードクロージング
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし