転載禁止

大戦隊 ゴーグルファイブ レコード 当時物



同梱で800円引 岡崎友紀 ソー・メニー・フレンズ

【購入者様とのお約束①】

銀河のロマンス



LP 稲垣次郎 松浦ヤスノブ - TOP STARS IN TENOR SAX

★コンビニ/ATM払いの方は御遠慮ください

(LP)ピチカートファイヴ/カップルズ シュリンク付/小西康陽/細野晴臣



5枚セット【USED・美品】大貫妙子LP 5作品

どうしてもコンビニ/ATM払いを希望される方はご購入前に支払日と時間をコメントでご相談ください

あぶらだこ



【レコード】KANDYTOWN Gottz AQUA

上記以外の方はコメント不要

羅刹 群馬ハードコア デモテープ GISM ジャパコア

即購入OK!

伊藤銀次 レコードセット LP5枚 EP2枚



新品 桑田佳祐 いつも何処かで レコード サザンオールスターズ

【購入者様とのお約束②】

松田聖子『The 9th Wave 』 LP盤レコード 帯付き



【美品】レコード 星野源 桜の森

今年プレミア価格で中古購入後、未開封、未再生品の商品です

【新品未使用】 Homecomings アナログ盤 WHALE LIVING

購入時の商品概要を記載します

KANDYTOWN LAST ALBUM レコード 2LP 完品



シュリンク!yonawo 明日は当然来ないでしょ

★歌詞カードなど付属品あり

高橋幸宏「音楽殺人Remix」アナログ盤



宇多田ヒカル / Colors / Simple And Clean

★ジャケット:中古品としては良好な状態です

山下達郎 僕の中の少年 (2020 Remaster) LP盤 amazon限定



希少 SUPER BUTTER DOG 国内プロモ 非売品レコード

★盤面:再生回数僅かですので良好な状態ですが、入手時からのスレが若干あります

セクシーメイツ / GOO LEE-GOO LEE 12INCH 直筆サイン入



真島昌利/夏のぬけがら 12インチアナログレコード

★付属品:中古品としては良好な状態です

少年ナイフ super mix-LP

ステッカー付き外装袋:若干のイタミがあります

屋良ファミリーズ / 海やからー



SONGS ソングス SUGAR BABE シュガーベイブ 山下達郎 大貫妙子

⚠️ご注意⚠️

kid fresino salve レコード

中古品につき、使用感、経年変化があります。性格が細い方、神経質な方のご購入はお控えください

松田聖子 アナログ盤 アルバム 15枚セット LPレコード スコールからシトロン

品物が手に入れば満足なおおらかな方のみご購入ください

「新品未開封」山下達郎 / COZY(コージー) LPレコード



EVISBEATS「カラパタール」300枚限定プレス7"

#レコード 盤の特性上、全ての機器での再生を保証するものではありません。ご留意の上ご購入ください

訳あり 矢沢永吉 キャロル ジョニー大倉 LP盤 レコード 25枚まとめ



GAGLE BIG BANG THEORY 2LPレコード、他2枚

【商品説明】

手嶌葵 デビュー15周年 限定生産 LP AOI TESHIMA 和モノ 美盤



Vaundy strobo+ LP レコード

#佐野元春 / MANIJU(マニジュ)

貴重限定盤..12インチレコード〔 山下達郎 - クリスマス・イブ 30th 〕



【超激レア】G-ZET レコード盤

POJE9009 #アナログ盤

山下達郎 LPレコード・Melodies &GREATESTHITS!



桑江知子 TOMOKO I LPレコード

佐野元春モダン・クラシックスの傑作、新作『MANIJU (マニジュ) 』。すべての都市生活者たちに捧げるアーバン・ポップロックの最高峰

【新品未使用】Suchmos THE ANYMAL 完全生産限定盤 レコード

『 #MANIJU 』はコンテンポラリーなアーバン・ロックだ。ビートレスクなメロディーを始め、サイケデリック、フォークロック、ニューソウルなど、60年代70年代の音楽的要素を再構築した「佐野元春モダン・クラシックス」とでもいうべきサウンドに仕上がっている

未使用品 King Gnu レコード 3枚セット

リリックの面では、前作『BLOOD MOON』が実存的リアリズムで描く大人向けのロック・アルバムだったのに比べて、新作『MANIJU』ではより若い都市生活者たちの憂いが描かれている

never young beach famfam レコード

新作『 #マニジュ 』のアートワークは前作『BLLOD MOON』同様、ヒプノシスの流れを汲む英国のデザイン・チーム ’StormStudios’ が担当。作品が持つロマンティックかつサイケデリックな雰囲気が視覚化されている

9m88 九頭身日奈 PLASTIC LOVE カバー 竹内まりや 7インチ

レコーディングとマスタリング・エンジニアは長年、佐野元春 & THE COYOTE BANDのサウンドを手がけている渡辺省二郎とTED JENSEN(テッド・ジェンセン)。バンドのライブ・サウンドを生かすべくアナログ音を重視したサウンドに仕上がっている

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

転載禁止【購入者様とのお約束①】★コンビニ/ATM払いの方は御遠慮くださいどうしてもコンビニ/ATM払いを希望される方はご購入前に支払日と時間をコメントでご相談ください上記以外の方はコメント不要即購入OK!【購入者様とのお約束②】今年プレミア価格で中古購入後、未開封、未再生品の商品です購入時の商品概要を記載します★歌詞カードなど付属品あり★ジャケット:中古品としては良好な状態です★盤面:再生回数僅かですので良好な状態ですが、入手時からのスレが若干あります★付属品:中古品としては良好な状態ですステッカー付き外装袋:若干のイタミがあります⚠️ご注意⚠️中古品につき、使用感、経年変化があります。性格が細い方、神経質な方のご購入はお控えください品物が手に入れば満足なおおらかな方のみご購入ください#レコード 盤の特性上、全ての機器での再生を保証するものではありません。ご留意の上ご購入ください【商品説明】#佐野元春 / MANIJU(マニジュ)POJE9009 #アナログ盤佐野元春モダン・クラシックスの傑作、新作『MANIJU (マニジュ) 』。すべての都市生活者たちに捧げるアーバン・ポップロックの最高峰『 #MANIJU 』はコンテンポラリーなアーバン・ロックだ。ビートレスクなメロディーを始め、サイケデリック、フォークロック、ニューソウルなど、60年代70年代の音楽的要素を再構築した「佐野元春モダン・クラシックス」とでもいうべきサウンドに仕上がっているリリックの面では、前作『BLOOD MOON』が実存的リアリズムで描く大人向けのロック・アルバムだったのに比べて、新作『MANIJU』ではより若い都市生活者たちの憂いが描かれている新作『 #マニジュ 』のアートワークは前作『BLLOD MOON』同様、ヒプノシスの流れを汲む英国のデザイン・チーム ’StormStudios’ が担当。作品が持つロマンティックかつサイケデリックな雰囲気が視覚化されているレコーディングとマスタリング・エンジニアは長年、佐野元春 & THE COYOTE BANDのサウンドを手がけている渡辺省二郎とTED JENSEN(テッド・ジェンセン)。バンドのライブ・サウンドを生かすべくアナログ音を重視したサウンドに仕上がっている

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

藤井風 アナログ 2種セット レコードMICROPHONE PAGER / 感謝 Two Night MURO【新品未開封】King Gnu レコード LP 完全生産限定盤 3枚セットスタコイ東京/菊地正夫☆新品未開封品far on the water(完全生産限定盤)guca owl グカール Robin Hood street レコード