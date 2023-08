エルテ シルクスクリーン デイドリーム

23年前に68万で購入後、自宅保管してありました。

購入当初から、額にシミがありました。写真4枚目でご確認下さい。

飾らずに、納戸に箱に入れたまま保管してありました。

保証書付き(写真3枚目)

★エルテ の画歴1829年将軍の息子として、ロシアのセント・ぺテルブルグに生まれる。 本名はロマン・ド・ディルトフ。

1912年美術の勉強のためにパリへ行く。

アカデミー・ジュリアンで歴史画家、ジャン・ポール・ローランに師事する。

1915年ハーバース・バザーに最初の表紙デザインとインテリアのページに 掲載され、22年間にわたる同誌の協力発端となる。

1967年メトロポリタン美術館ほが170点の作品を買い上げる。

1968年最初のリトグラフ・「数字のシリーズ」を制作する。

1970年フランス政府より芸術文化功労勲爵士の称号を授与される。

1976年フランス政府より芸術文化功労の称号を授与される。

1977年ニューヨークでジークフェルド優秀賞を受賞する。

1982年パリ市からヴェルメイユ賞を授与される。

1985年フランスからレジョン・ド・ヌール勲章を授与される。

1989年ロイヤル・カレッジ・オブ・アートの名誉博士号を授与される。

1990年4月21日、パリにて永眠。

絵画の種類···その他

形式···額縁入り

主題···人物・肖像

主な画材···その他版画

西洋アンティーク

絵画

アールヌーボー

モダンリビング

モダンアート

シルクスクリーン

絵

美術

リトグラフ

版画

ラッセン

古美術

画集

ヒロヤマガタ

トーマスマックナイト

ラッセン

アイベンアール

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

