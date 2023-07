■ ブランド: J.PRESS (ジェイプレス)

■ 特徴: 面接やビジネスシーンはもちろんのこと,卒業式,入学式などフォーマルなシーンにも最適なベーシックなメンズ用スーツです。お色はグレーです。通気性の良い,さらりとした肌触りのウール生地で,春から夏,秋にかけて着用になれます。樫山株式会社製。

ジャケットは,3ボタン2掛け・背抜き仕立て・センターベント。

スラックスは,ノータック・裾シングル仕立て・チェンジポケット付き。

■ 状態: 中古品としては良好なコンディション(使用感のほとんど感じられない,新品同様の極美品)です。

■ サイズ:【ジャケット】<表記サイズ> C 96 W 82 T 180(通常の日本サイズで ややスリム体の LL か,YA7 くらいです)

<平置き計測で,cm単位> 肩幅(両肩縫い目を直線で結んだ線)45 身幅(両脇を直線で結んだ線)53 身幅(ウエスト)50 着丈(襟下~裾)77 袖丈(肩縫い目~袖先)60

■ サイズ:【スラックス】<表記サイズ> C 94 W 80 T 175(通常の日本サイズで ややスリム体の L か,YA6 くらいです)

<平置き計測で,cm単位> ウエスト 72 わたり 32 裾幅 23.5 股上 28 股下 77 (ウエストは,縫い代が8.5cmありますので5.5cm程度まで,裾は,縫い代が10cmありますので8cm程度まで,伸ばす余地があります)

■ 素材:【表地】毛 65% ポリエステル 35% 【裏地】キュプラ ナイロン

■ ブランド: J.PRESS (ジェイプレス)「着る人にとって快適な服」にこだわる創業者ジャコビー・プレスの職人芸による服作り。伝統と歴史をふまえつつ,時代に応じた感性を加えながら上質で品格のあるスタイルを提案(公式サイトより)。

■ プロフィールにお取り扱いできない日などの重要なお知らせを記載している場合がございます。ご質問・ご購入の際はぜひご覧いただければと思います。

■ 全商品・全国どこでも送料無料(出品者負担)です。「佐川急便」でお届けいたします。沖縄県・離島など発送先によっては「普通郵便定形外」で発送させていただく場合もございます。また,匿名配送に変更も可能です。tqe

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ジェイプレス 商品の状態 未使用に近い

