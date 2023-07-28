【超特価SALE開催！】 オーストラリア 2017 2018 & 2019 白鳥 スワン 銀貨 3枚セット 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

重量1トロイオンス。合計3オンス。直径40.6ミリ。厚さ2.98ミリ。純度.9999。発行枚数各25000。2017 2018 & 2019 白鳥銀貨3枚セット出品。オリジナルカプセル入り(1度も開けてません)。
ロイヤルミント 2022年 干支【寅年・タイガー】10ポンド 5オンス 大型銀貨
地方自治法施工六十周年記念千円 東京
画像は当方が撮ったものですが、見本です。同等の品を発送しますが、カプセルにスレ等あることがあります。
【2点セット】明治１５０年記念＆郵便制度１５０周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣
【激レア】ダイアナ、プリンセス・オブ・ウェールズ 金・銀など3点セット
コインの状態はBU(完全未使用品)。
プルーフ硬貨 五万円金貨 皇太子殿下御成婚記念
【超プレミア朝鮮渡来穴銭】『北斗七星』一点物 希少品 穴銭 大穴銭
白鳥銀貨は2017年より毎年デザインを変えてオーストラリアの造幣局パースミントから発行されてます。
万延小判金 背たキ 美品 鑑定書付
中国銀幣 古銭 PCGS鑑定済み 新疆省 迪化光緒銀圓伍銭
【激レア】日露戦争 軍票 明治三十七年 軍用手票 銀1円 壹圓 一円 古紙幣
H10年銘長野冬季オリンピック記念金貨、銀貨、白銅貨プルーフセット
重量1トロイオンス。合計3オンス。直径40.6ミリ。厚さ2.98ミリ。純度.9999。発行枚数各25000。2017 2018 & 2019 白鳥銀貨3枚セット出品。オリジナルカプセル入り(1度も開けてません)。画像は当方が撮ったものですが、見本です。同等の品を発送しますが、カプセルにスレ等あることがあります。コインの状態はBU(完全未使用品)。白鳥銀貨は2017年より毎年デザインを変えてオーストラリアの造幣局パースミントから発行されてます。