【超特価SALE開催！】 オーストラリア 2017 2018 & 2019 白鳥 スワン 銀貨 3枚セット 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

重量1トロイオンス。合計3オンス。直径40.6ミリ。厚さ2.98ミリ。純度.9999。発行枚数各25000。2017 2018 & 2019 白鳥銀貨3枚セット出品。オリジナルカプセル入り(1度も開けてません)。

ロイヤルミント 2022年 干支【寅年・タイガー】10ポンド 5オンス 大型銀貨



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画像は当方が撮ったものですが、見本です。同等の品を発送しますが、カプセルにスレ等あることがあります。

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コインの状態はBU(完全未使用品)。

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白鳥銀貨は2017年より毎年デザインを変えてオーストラリアの造幣局パースミントから発行されてます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

重量1トロイオンス。合計3オンス。直径40.6ミリ。厚さ2.98ミリ。純度.9999。発行枚数各25000。2017 2018 & 2019 白鳥銀貨3枚セット出品。オリジナルカプセル入り(1度も開けてません)。画像は当方が撮ったものですが、見本です。同等の品を発送しますが、カプセルにスレ等あることがあります。コインの状態はBU(完全未使用品)。白鳥銀貨は2017年より毎年デザインを変えてオーストラリアの造幣局パースミントから発行されてます。

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