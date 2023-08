名作 ツイステ 超新星ボーイ 遊喜じろう 同人誌セット 同人誌

遊喜じろう/ 超新星ボーイさんの同人誌セットです。全て新品未開封です。

【内容】

・MR.KING(定価 3,285円)

・イカロスの心中(定価 3,285円)

・愚か者どものマーチ(定価 5,746円)

・RとLのそのうしろ(定価 2,357円)

・幽霊達の晩餐会(定価 3,144円)

・アルカ・テッラのこどもたち(定価 3,144円)

・Are you Hero?(定価 3,144円)

・魔法使いと不思議の島(定価 3,144円)

・ JAMBOX-TW2(定価 4,715円)

計10冊(定価合計 36,679円)

新品未読・暗所にて保管しておりましたが、素人管理のため気になる方はご遠慮ください。

即購入可

バラ売り不可

値下げ不可

ツイステ ツイステッドワンダーランド

遊喜じろう/ 超新星ボーイさんの同人誌セットです。全て新品未開封です。【内容】・MR.KING(定価 3,285円)・イカロスの心中(定価 3,285円)・愚か者どものマーチ(定価 5,746円)・RとLのそのうしろ(定価 2,357円)・幽霊達の晩餐会(定価 3,144円)・アルカ・テッラのこどもたち(定価 3,144円)・獣の撃鉄(定価 4,715円)・Are you Hero?(定価 3,144円)・魔法使いと不思議の島(定価 3,144円)・ JAMBOX-TW2(定価 4,715円)計10冊(定価合計 36,679円)新品未読・暗所にて保管しておりましたが、素人管理のため気になる方はご遠慮ください。即購入可バラ売り不可値下げ不可ツイステ ツイステッドワンダーランド

