即購入OKです。

サバティカル モーニンググローリーTC インナーテント

新品、未使用、ダンボールから出しただけです!!

商品の情報 ブランド ディーオーディー 商品の状態 新品、未使用

即購入OKです。新品、未使用、ダンボールから出しただけです!!DODディーオーディーテントワンタッチテント2人用【商品名】ONE TOUCH KANGAROO TENT(S)ワンタッチカンガルーテントST2-616-TN +ONE TOUCH FLY SHEET FOR KANGAROO TENT(S)ワンタッチカンガルーテント用フライシートSTF2-618-TN新品テント+新品フライシートのセット商品になります。ダンボールからは出しましたが、そのまま部屋に置いてあります。この機会に是非購入を検討ください。【カンガルーテントSのスペック】カラー:タン参考新品価格:18,870円組立サイズ:W220×D150×H128cm収納サイズ:直径21×長さ70cm重量:4.3kg収容可能人数:大人2人材質壁面:コットンフロア:210Dポリエステル(PUコーティング)フレーム:アルミ合金最低耐水圧:5000mm ※フロアのみ【セット内容】テント×1、グランドシート×1、ペグ×4、ペグ収納袋×1、キャリーバッグ×1、タイベルト×1【フライシートのスペック】カラー:タン参考新品価格:6,300円組立サイズ:W220×D250×H128cm※ワンタッチカンガルーテント本体に装着時収納サイズ:直径14×長さ53cm重量:2.2kg材質:150Dポリエステル(PUコーティング、UVカット加工)、アルミ合金最低耐水圧:2000mm【セット内容】フライシート×1、ポール×1、ペグ×8、ロープ×4、タイベルト×1カラー···ベージュテントの種類···ポップアップ・ワンタッチテント最大収容人数···~ 2人人気モデル···DOD ワンタッチテントテントの種類···ポップアップ/ワンタッチテント最大収容人数···2人テントアクセサリー···フライシート

