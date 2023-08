マルジェラ14のジャケットです。

マルジェラらしいシンプルなデザインで高級感があります。

生地はウール100%で、薄手ですがツイードの目の細かいような雰囲気のある生地です。柔らかく肌触りも良く、質の良い物を使っていると思います。

裏地はマルタンマルジェラ14の文字が一面に入っています。

ボタンは水牛で高級感があります。

縫製もとても良いです。

表記サイズ 【52】

肩幅:47cm (両肩を直線で結んだ線)

身幅:53.5cm (両脇を直線で結んだ線)

袖丈:71cm (肩縫い目から袖先)

着丈:75cm (背面襟下から裾まで)

素材

表地 ウール100%

裏地 キュプラ52%

レーヨン48%

着用感はありますがまだまだきていただけると思います。

袖口に擦り切れと左袖に1mmくらいの穴が1か所あります。

中古品の為、少しでも状態を気にされる方や、完璧な商品をお求めの方は入札をお控え下さい。

サイズは平置きでの計測で、素人採寸のため多少の誤差はご容赦下さい。

色合いなどに関しては、PCやスマホのモニターにより多少異なる場合があります。

他にも多数出品中なのでよろしければご覧下さい。

カラー···グレー

柄・デザイン···無地

素材···ウール

アウター形···シングル

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

