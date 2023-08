■商品名

ミッドウエスト キッズ × アディダス オリジナルス フォーラム ロー "ブラック"

Midwest Kids × adidas originals Forum Low "Black"

■サイズ

27.0cm

■包装紙

有り

■付属品

箱

紐:赤、黒、白(スニーカーに装着済み)

ベルクロ:赤、黒、白

■その他、注意事項

新品・未使用品ですが、自宅保管のため、

ご理解の上でご購入ください。

メインカラー···ホワイト、ブラック

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

