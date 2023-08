新品本物 DWE シングアロング ブルーレイ 2〜12 知育玩具

シングアロング Blu-ray

2〜12 (1は含まれません)

最近こちらで購入しましたが車でも観たくなり

DVD版を改めて購入検討しており出品致します^^;

全ての再生はしていませんが今のところ見たかった

4〜9は当方のプレーヤーで再生できました

ケースも全て亀裂などなくキレイです

ただ元々ジャンク品扱いでしたので

残りのディスク含め再生保証は受けかねます

その状態を理解し返品、クレームはご遠慮下さい

1のディスクがないので多少内容が重複している

無料サンプルでよろしければおまけでお付けします

お値引きもある程度対応しますので

気軽にコメント下さい(*^^*)

ディズニー 英語 最新版

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

