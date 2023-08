LAPIN AGILL OP

※アトリエBOZ 姉妹ブランドのラパンアジルのOPです。

※ボレロはボタンでつけ外しできます。

※脇の辺りに洗濯バサミの跡がありますが、お洗濯等で消えると思います。

※出品に迷いがあるため大幅なお値下げはできません。

※簡易包装、発送までに1週間ほどかかります。

※チェックをした上で出品しておりますが、送る前に更に最終チェックを行います。その際何かございましたら購入者様に連絡致します。

発送はゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便、にて行います。(どちらも保証のある発送方法です。)

こちらの商品は自宅保管の素人で検品であること、一度人の手に渡った中古品である旨ご了承下さい。

こちら全てご了承の上ご購入お願い致します。

ATELIER BOZ アトリエボズ イノセントワールド

アトリエピエロ ALICE and the PIRATES アリパイ

アリス アンドザ パイレーツ ミホマツダ

Innocent World イノワ クラロリ アトリエBOZ

クラシカルロリータ シェグリット BPN

ozz on オッズ オン オッズ オネスト

マーブル MARBLE Sheglit モワメームモワティエ

クラシカルロリータ モワティエ

などお好きな方に…

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アトリエボズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

