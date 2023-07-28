【SEAL限定商品】 【新品】Unfil アンフィルウールギャバジンウエスタンシャツ 3 定価3.5万 シャツ

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【アンフィル ギャバジンウールシャツ】

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【色】 ベージュ

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【サイズ】3 MからLサイズ相当

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着丈77 身幅57 袖丈58

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定価3.5万円税込

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やらかい尾州産のウールギャバジンを採用したシャツとなり、オーバーサイズでの着こなしも良いウエスタンシルエットのシャツとなります。

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※ハンガーは付きません。畳の状態にて発送いまします。

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□自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。

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□落札後２４時間以内にご連絡頂ける方、1週間以内のご入金対応頂ける方のみご入札をお願いいたします。

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落札後ご連絡が取れない場合は削除させて頂く事がございますので予めご了承くださいませ。

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□仕事のため、即日発送が出来ない場合がございます。予めご了承下さいませ。取引確定後必ず発送予定日をお知らせさせていただきます。

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カラー···ベージュ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンフィル 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂き誠にありがとうございます。【アンフィル ギャバジンウールシャツ】【色】 ベージュ【サイズ】3 MからLサイズ相当着丈77 身幅57 袖丈58定価3.5万円税込やらかい尾州産のウールギャバジンを採用したシャツとなり、オーバーサイズでの着こなしも良いウエスタンシルエットのシャツとなります。※ハンガーは付きません。畳の状態にて発送いまします。□自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。□落札後２４時間以内にご連絡頂ける方、1週間以内のご入金対応頂ける方のみご入札をお願いいたします。落札後ご連絡が取れない場合は削除させて頂く事がございますので予めご了承くださいませ。□仕事のため、即日発送が出来ない場合がございます。予めご了承下さいませ。取引確定後必ず発送予定日をお知らせさせていただきます。カラー···ベージュ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンフィル 商品の状態 新品、未使用

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