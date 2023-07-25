【SALE／60%OFF】 【⭐︎珍しいベージュ色⭐︎】ポルトフォイユ・クレマンス　エピ ラウンドファスナー 長財布

⭐️【ポルトフォイユ・クレマンス ベージュ色】⭐️

エルメス 新品未使用 ベアンスフレ エトゥープ シェーブ素材 B刻印

シンプルで無駄のないベージュのデザインは、あらゆるスタイルにマッチして、ファッションアイテムとしても活躍すること間違いありません。アコーディオンタイプに開くので中身を確認しやすいのもうれしいポイントです♪

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【本革クロコ・特注オーダー】 ◆シャム クロコダイル 長財布 パール M ① ◆

状態ランク【 A 】目立った傷や汚れなし

専用出品二つ折り 長財布 ブラック べアン

［中見］未使用に近い程の状態

GUCCI グッチ 長財布 ソーホー インターロッキングG ラウンド レッド

[外見チャック部分] 角スレ、わずかな小キズ、ヨゴレ(小)

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☆美品☆GUCCI グッチ長財布 三つ折り マイクロシマ GG レザー ブラック

［サイズ］約W20×H9×D2cm ［色味］ベージュ

《COACHコーチ》長財布 馬車 ブラウン ストラップ

［付属品］保存箱／保存袋［素材］エピ

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【シリアルナンバー/製造番号】UB1157

【極美品】LOUIS VUITTON ルイヴィトンモノグラムヴェルニポルト長財布

【購入場所】古物業者競市／セリ会場／正規店

【美品】グッチ 長財布 GGマーモント キルティング ピンク ゴールド

【購入時期】仕入れ商品のためお応えできかねます

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極美品✨ ルイヴィトン ダミエ ジッピーオーガナイザー ラウンドファスナー長財布

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☆出品商品はすべて鑑定済み100％正規品となります。

GUCCI グッチ ハート ggキャンバス 長財布

☆商品の状態は細かくお写真にてお載せしてあります。画像をご確認いただきご判断のほどよろしくお願いいたします。

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☆ご購入にあたりご質問やご不明点がございましたら、お気軽にご質問ください。

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☆他サイトでも掲載中の為、予告なく出品を取り消す事も多いです。ご了承下さいませ。

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LOUIS VUITTON ポルトフォイユエミリー



ルイヴィトン 長財布 タイガ美品 M30559

★他にも沢山の素敵な商品を出品しています★

【美品】GUCCI GGマーモント 長財布

主にルイヴィトンの買取&販売に力を入れていますが、他にもHERMES、CHANEL、などの高級ブランドも出品致しております。ぜひ当SHOP『PETIT CAFE TOKYO 』にお立ち寄りいただけましたら幸いです♪

【極美品】◇ジバンシー◇ ピンク / 十字 スタッズ / レザー / 折り長財布



専用✨ルイヴィトン ポルトフォイユ サラ レティーロ モノグラム 長財布

#PetitCafeのLOUISVUITTON

Louis Vuitton モノグラム 長財布 デニム M95341 箱付き



CHANEL シャネル カメリア ラウンドファスナー 長財布 シール有 美品 黒

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【極美品・付属品完備】プラダ 長財布 三角ロゴ サフィアーノレザー 黒色



美品 スマイソンsmythson トラベルウォレット

管理番号A063

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⭐️【ポルトフォイユ・クレマンス ベージュ色】⭐️シンプルで無駄のないベージュのデザインは、あらゆるスタイルにマッチして、ファッションアイテムとしても活躍すること間違いありません。アコーディオンタイプに開くので中身を確認しやすいのもうれしいポイントです♪状態ランク【 A 】目立った傷や汚れなし ［中見］未使用に近い程の状態[外見チャック部分] 角スレ、わずかな小キズ、ヨゴレ(小)［サイズ］約W20×H9×D2cm ［色味］ベージュ［付属品］保存箱／保存袋［素材］エピ【シリアルナンバー/製造番号】UB1157【購入場所】古物業者競市／セリ会場／正規店【購入時期】仕入れ商品のためお応えできかねます－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－☆出品商品はすべて鑑定済み100％正規品となります。☆商品の状態は細かくお写真にてお載せしてあります。画像をご確認いただきご判断のほどよろしくお願いいたします。☆ご購入にあたりご質問やご不明点がございましたら、お気軽にご質問ください。☆他サイトでも掲載中の為、予告なく出品を取り消す事も多いです。ご了承下さいませ。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－★他にも沢山の素敵な商品を出品しています★主にルイヴィトンの買取&販売に力を入れていますが、他にもHERMES、CHANEL、などの高級ブランドも出品致しております。ぜひ当SHOP『PETIT CAFE TOKYO 』にお立ち寄りいただけましたら幸いです♪#PetitCafeのLOUISVUITTON#PetitCafeの長財布管理番号A063

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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