クロムハーツ レザー シャツ

Schott シングルライダース サイズ38

100%正規品 カスタムオーダー品

アディクトクローズ レザーシャツ



デラックスウエア(ダリーズ&コー) size16 2/1

超希少のLサイズ

EDIFICE Schott ショット 別注 シープレザーセミシングルライダース



COCKPIT コックピット レザージャケット G-1

状態はAランクです。

フライトジャケット A-2

美品でかなり綺麗な状態です。

DEVOA レザージャケット

写真をご確認ください。

【激レア】ビンテージ★シープスキンレザーライダースジャケット★王道デザイン ★M

レザーの破れ、すれ、色褪せもない状態でかなり状態が良いです。

美品ラムスキン ジップアップシングルライダースジャケット ブルー



良品 ディーゼル レザージャケット VOLTAG3 フライトジャケット B-3

ボタンは全てオーバルスターにカスタムされた

ネイバーフッド 04AW ブランド10周年 3つ釦レザージャケット S ブラック

オーダー品です。

ラングリッツレザー コロンビア 1983年3月製



リックオウエンス Rick Owens 13AW INTARSIA ラムレザー

ウエスタンタイプのデザインで、

LANDS'END 90s COWHIDE A-2 レザージャケット

ハンティングジャケットやクラシックジーンジャケットのデザインに似ており、

【希少】DOMON ドモンレザージャケット 黒 90s 本革 アメカジ 古着男子

とてもカッコいいです。

スロウガン SLOWGUN レザージャケット ディアスキン 鹿革



【羊革】Polo by Ralph Lauren レザージャケット LL 黒

なかなかこのデザインのシャツは出てきません。

【未使用品】メンズ レザーコート L 黒 羊皮 高級 タグ付き 1点物 ★韓国製

またLサイズは、まず見つかりません。

MASU 22aw FLOWER-CUT LEATHER JACKET 46

普段から探している方はわかると思います。

〔vintage〕Swedish military leather coat

実際LLサイズぐらいありますが、

Bell Maxim レザージャケット レザーコート ブラック 羊革

最近は大きめで羽織るスタイルが流行ってますので、丁度良いと思います。

SAINT LAURENT,CELINE,BALMAIN



トップガン G-1 DBカラー 牛革なめし皮 Lサイズ新品

秋などtシャツの上に羽織るスタイルに抜群。

古着ヴィンテージUW裏地ネル付レザージャケット ハーフコート革ジャンM黒ブラック



ネイバーフッド neighborhood レザーライダース Mサイズ

今は価格も上がり60万以上するレザーシャツです。

ドメニコアンドサビオ パーカーレザー 亀梨 山猫



GOA レザージャケット フード付き カジュアル

また背中には、フレアのデザインで

極上美品!キングサイズ46-48相当!ライトニングモデル!ダブルレザーライダース

かなりカッコいいです。

【vintage】M-65 LEATHER JACKET 90s



レザージャケット モード

両胸にポケットが付いています。

ほぼ未使用に近く状態はとても綺麗です。とても着やすい生地だと思います!

ボタンが7つ中央に付いています。

TETE HOMME(テット オム) レザージャケット

両腕にも、大サイズ2個、小サイズ1個が、それぞれの袖についており、全てオーバルスターデザインです。

本革【ポニー刺繍】90'sラルフローレン レザージャケット スポーツジャケット2



East West / イーストウエストレザージャケット70s ヴィンテージ

シルバーボタンの裏にはクロムハーツ の刻印が入ってます。

BIKER'S ファイヤーマン レザー ライダース ジャケット ブラック M

※写真アップしておきます。

フレンチ レザーパイロットジャケット ライダースジャケット



しーさん様専用とさせていただきます!

レザーは専門店でメンテナンスをしており、

ヴィンテージ B-3 ムートンジャケット ダブル レザー ラム

ミンクオイルでのコーティング済みで、

VAPORIZE / Varsity Jacket

すぐに着れる状態です。

70'sビンテージ/ドイツ軍レザージャケット/フライト/ミリタリー/XL

今シーズンはメンテナンスは不要です。

レインボーカントリー シングルライダースジャケット スポジャケ 40

シルバーも一緒にメンテナンス済です。

Nate’s Leather Chicago PoliceJackets



【入手困難・激レア】ハーレーダビッドソン シングル ライダース レザージャケット

素材は牛革。

トイズマッコイ A-2レザージャケット TMJ1448

金属部分はすべてシルバー925です。

【美品】COMME des GARCONS HOMME PLUSレザーパーカー



定110万 Ferragamoフェラガモ 入手困難 最高級カーフレザー本革コート

サイズ:L

SCHOTT ライダースジャケット

アメリカンサイズのため

LC1 Leather Blouson - prasthana

日本人サイズだとL〜LLサイズです

新品 PHENOMENON × JOHN’S コラボ ボア レザー ジャケット



schott フライトジャケット レザージャケット A-2 USA製

肩幅:44襟まで測った状態

VINTAGE schott フリンジ ウエスタンジャケット プルオーバー

身幅:54ボタンをしめた状態

BALMAIN バルマン バイカー ライダース レザー 48

袖丈:68

【新品未使用】貴重!本革シングルライダース!Black by VANQUISH!

着丈:77

UNITED ARROWS シープレザー シングル ライダースジャケット

※個人で図ったので、多少の誤差がご了承下さい。測り方に関しては

C.P.COMPANY レザージャケット ミリタリージャケット

メジャーで測った写真アップしますので参考にして下さい。

80s SADDLERY A2 レザーフライトジャケット vintage USA



【USA製】タロンジップレザーダブルライダース ジャケット 牛革 焦茶色革ジャン

豪華付属品

ラム革ジャケット メンズ

1.クロムハーツミネラルウォーター 新品 未開封ですが、飲めません。オブジェとして使ってください。

GAP 00s レザー トラッカージャケット 3rd

2.クロムハーツシルバーポリッシュ新品未使用品

G-1

3.クロムハーツ ガーメント(ダガー部分が破損していますが、ジッパーは支障なく使用可能)

絶版 KADOYA AKIRAコラボ金田ジャケット 本革レザージャケット

4.クロムハーツ大紙袋

希少 Saint Laurent 16SS スエードJKT48



アーカイブ マリテフランソワジルボー オーバーサイズホースレザーブルゾン

以上4点の付属品付きです。

【値下げ】COMME JUNYA WATANABE MAN 革ジャン



良品 OLD GAP Pコート レザーコート

【その他】

ネイバーフッドライダースジャケット M 2016 wtaps 長瀬

・完璧な対応を求められる方、細かいことが気になる方はご遠慮ください。

PRADA レザージャケット 52

・領収書の発行はできません

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド クロムハーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

クロムハーツ レザー シャツ100%正規品 カスタムオーダー品超希少のLサイズ状態はAランクです。美品でかなり綺麗な状態です。写真をご確認ください。レザーの破れ、すれ、色褪せもない状態でかなり状態が良いです。ボタンは全てオーバルスターにカスタムされたオーダー品です。ウエスタンタイプのデザインで、ハンティングジャケットやクラシックジーンジャケットのデザインに似ており、とてもカッコいいです。なかなかこのデザインのシャツは出てきません。またLサイズは、まず見つかりません。普段から探している方はわかると思います。実際LLサイズぐらいありますが、最近は大きめで羽織るスタイルが流行ってますので、丁度良いと思います。秋などtシャツの上に羽織るスタイルに抜群。今は価格も上がり60万以上するレザーシャツです。また背中には、フレアのデザインでかなりカッコいいです。両胸にポケットが付いています。ボタンが7つ中央に付いています。両腕にも、大サイズ2個、小サイズ1個が、それぞれの袖についており、全てオーバルスターデザインです。シルバーボタンの裏にはクロムハーツ の刻印が入ってます。※写真アップしておきます。レザーは専門店でメンテナンスをしており、ミンクオイルでのコーティング済みで、すぐに着れる状態です。今シーズンはメンテナンスは不要です。シルバーも一緒にメンテナンス済です。素材は牛革。金属部分はすべてシルバー925です。サイズ:Lアメリカンサイズのため日本人サイズだとL〜LLサイズです肩幅:44襟まで測った状態身幅:54ボタンをしめた状態袖丈:68着丈:77※個人で図ったので、多少の誤差がご了承下さい。測り方に関してはメジャーで測った写真アップしますので参考にして下さい。豪華付属品1.クロムハーツミネラルウォーター 新品 未開封ですが、飲めません。オブジェとして使ってください。2.クロムハーツシルバーポリッシュ新品未使用品3.クロムハーツ ガーメント(ダガー部分が破損していますが、ジッパーは支障なく使用可能)4.クロムハーツ大紙袋以上4点の付属品付きです。【その他】・完璧な対応を求められる方、細かいことが気になる方はご遠慮ください。・領収書の発行はできません

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド クロムハーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

CIVARIZE シヴァーライズ ロング丈 フェイクレザー ジャケット パーカーAVIREX B-3ムートンレザージャケット革ジャン スタジャン【至高のヴィンテージ】本革 ラムレザーブルゾン A-2 スウィングトップ 古着【送料無料】【値下げ中】ハーレーダビッドソンレザーライダースジャケットWILSONS THE LETHER EXPERTS レザージャケット コートHARLEY-ANGEL 本革(牛革)ライダースベスト サイズ3XLAVIREX アヴィレックス レザージャケット 3XLサイズ定価8万程度 RICO リコ レザージャケット ライダース 革ジャンR-3967m.a + レザーシャツジャケット