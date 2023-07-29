カタログギフトも！ Eye Black Patch【新品】完売！BLURRED LABEL OG Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

Black Eye Patch / ブラック アイパッチ
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ブラックアイパッチ
|商品の状態
|新品、未使用
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Black Eye Patch / ブラック アイパッチ 【新品・未使用】完売モデルBLURRED OG LABEL TEE BLACKブラード OG レーベル"OG LABEL" ロゴにぼかしたエフェクトをかけたデザインをプリントしたカスタム OG LABEL シリーズの T シャツ。ボディーは 8.5oz。プリントはインクジェットプリントを使用。カラー ブラックサイズ M着丈72cm 肩幅49cm 身幅54.5cm 袖丈24cm#BlackEyePatch #ブラックアイパッチ #Tシャツ #tee #新品 #ブラック #BLURREDOG #OG #ブラード #ロゴ #M
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ブラックアイパッチ
|商品の状態
|新品、未使用