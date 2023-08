【USED/良品/動作確認済】

OPPO Reno7 A CPH2353 スターリーブラック

【外観】

比較的 キレイな良品ですが

経年なりの使用感(スレ キズ ヨゴレ)

が少々見受けられます

→気になる方は ご遠慮ください

★レッド

★SIMフリー

★ネットワーク判定 ○

★一括購入品 残債なし

★Android 13 アップデート済

★本体のみ

#docomo

#Galaxy

#A22

#5G

#サムスン

#Samsung

#SIMフリー

#レッド

#赤

商品の情報 ブランド サムスン 商品の状態 やや傷や汚れあり

【USED/良品/動作確認済】★docomo Galaxy A22 5G SC-56B★【外観】比較的 キレイな良品ですが 経年なりの使用感(スレ キズ ヨゴレ)が少々見受けられます→気になる方は ご遠慮ください★レッド★SIMフリー★ネットワーク判定 ○ ★一括購入品 残債なし★Android 13 アップデート済★本体のみ#docomo#Galaxy#A22#5G#サムスン#Samsung#SIMフリー#レッド#赤

