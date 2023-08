アルテグラ6800

STIレバー、フロントブレーキ、フロントディレラー

リアブレーキ、リアディレラー

※クランクセットのみデュラエース9000

9000クランク

52/36 クランク長167.5

即購入可

用途・素材···ロードバイク

商品の情報 ブランド シマノ 商品の状態 やや傷や汚れあり

