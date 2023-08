24時間以内配送!

ステッカー付き!!!

Supreme Mesh Backpack

メッシュバックパック

シュプリーム メッシュバックパック レオパード

Supreme 2023SS week13

■商品詳細■

購入先:シュプリームオンラインショップ

カラー:Leopard

サイズ:21L

状態:新品未使用

付属品:正規品タグ

■注意事項■

・新品未使用品につき納品時からの微細な傷等はご了承下さい。

・ご購入頂きましたら24時間以内のご決済をお願い致します。

・申し訳ございませんが値下げ交渉はご遠慮下さい。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

