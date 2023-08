2022人気の チェーンレザーショルダーバッグ ショルダーバッグ

2023SS】

SLOBE IENA

大人気により《ブラック》の追加が決定!

※旧22092913005130の追加商品です。

※若干の仕様変更がある場合もございます。

上品な柔らかい質感のチェーンバッグ。

光沢の少ないサラッとした質感のシボ感のある牛革を使用しています。

スマホやミニ財布が入るコンパクトサイズなのでデイリー使いにぴったり◎

重厚感のあるドレッシーなチェーンで、2WAY仕様にできる万能なアイテム

【サイズ】フリー

,高さ:27.5,マチ:4.5,持ち手:32,重さ(g):348,上部幅:22.5,底幅:21,ショルダー:83

【商品詳細】

ショップ

IENA (イエナ )

バッグ > ショルダーバッグ

メーカー品番

23092913005810

商品番号

505245815

素材

本体:牛革内装:人工皮革

原産国

中国

【定価】28500

一度使用

商品の情報 ブランド スローブイエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2023SS】SLOBE IENA大人気により《ブラック》の追加が決定!※旧22092913005130の追加商品です。※若干の仕様変更がある場合もございます。上品な柔らかい質感のチェーンバッグ。光沢の少ないサラッとした質感のシボ感のある牛革を使用しています。スマホやミニ財布が入るコンパクトサイズなのでデイリー使いにぴったり◎重厚感のあるドレッシーなチェーンで、2WAY仕様にできる万能なアイテム【サイズ】フリー,高さ:27.5,マチ:4.5,持ち手:32,重さ(g):348,上部幅:22.5,底幅:21,ショルダー:83【商品詳細】ショップIENA (イエナ )バッグ > ショルダーバッグメーカー品番23092913005810商品番号505245815素材本体:牛革内装:人工皮革原産国中国【定価】28500一度使用BSHOP RAY BEAMS BOY IENA SLOBE IENA URBAN RESEARCH UNITED ARROWS SHIPS KHAJU TOMORROWLAND UNIQLO GU journal standard ROSSO spick and span FRAMEWORK ADAM ET ROPE CONVERSE BEAUTY AND YOUTH SAINT JAMES ORCIVAL AGNES B A.P.C CANAL JEAN green label relaxing mila owen lily brown fray id snidel studious Zara H&M dholic DES PRES GALERIE VIE whimgazette estnation deuxieme classe plage curensology clane GALLARDAGALANTE yanuk stylings acne studios VERMEIL par iena ebure

